Trebinjka rodila sedmu bebu

TREBINJE - Mirjana Kurajica iz Trebinja rodila je juče na Ginekološko akušerskom odjeljenju trebinjeske Bolnice sedmo dijete, zdravu djevojčicu tešku čak 4,8 kilograma i dugačku 56 centimetara koja je na svijet došla u 17, 40 časova bez ikakvih majčinih porođajnih problema.

Roditelji male djevojčice, majke Mirjane i oca Sava Kurajice imaju već pet kćerki i jednoga sina - Ljubicu, Nadu, Milicu, Anđelu, Anastasiju i Obrada, a najmlađoj kćerki će, kažu, brat i sestre dati ime kada mama i seka dođu kući.

Presrećna majka Mirjana kaže da se nije pokajala što je rodila sedmo dijete i da je ponosna na veliku porodicu.

„Naravno da sam srećna jer pripadam jednoj od najbogatijih trebinjskih porodica, jer su djeca najveće bogatstvo, a mi roditelji ćemo se kao i do sada boriti i raditi kao i do sada, mada nije lako odgajati sedmoro djece. Ja sam to do sada sretno radila, pa ću i od sada jer imam jednu sreću više“, kazala je ponosna majka.

Načelnik Ginekološko-akušerskog odjeljenja Bolnice Trebinje Srdan Lugonja potvrdio je da je porod protekao bro i uredno i podsjetio na podatak da je u trebinjskom porodilištu već sada zabilježeno dosta manje poroda nego li lani do ovih doba godine, odnosno, rođeno je 115 beba, što je za 24 manje u odnosu na isti period prošle godine.