Tri sestre ponos porodice i sela

SANSKI MOST - Samra, Sajra i Nejla Babača jedine su trojke u obrazovnim ustanovama na području općine Sanski Most i trenutno pohađaju prvi razred mjesne škole u selu Skucani Vakuf.

Ove šestogodišnjakinje su po mnogo čemu zanimljive i osobene, te omiljene među školskim drugarima i ostalom djecom.

Pomenuta škola, smještena na obroncima Grmeča, u selu udaljenom dvadesetak kilometara od gradskog područja, djeluje kao područna ustanova u sklopu Osnovne škole "Fajtovci". Pohađa je svega desetak učenika, a nastava se odvija u kombinovanim odjeljenjima s učenicima različitih uzrasta.

Prema riječima učiteljice Nejle Handanagić, djevojčice su lijepo prihvatile školu, marljive su, vrijedne i dobro uče.

Kako saznajemo, odrastaju u porodici sa dva starija brata i majkom, dok njihov otac već duže vrijeme boravi na privremenom radu u Hrvatskoj i svaki trenutak slobodnog vremena koristi da obiđe porodicu i rodno selo.

I dok Sajra i Samra liče jedna drugoj kao jaje jajetu, Nejla se fizičkim izgledom upadljivo razlikuje, a učiteljica kaže kako djevojčice krase i različiti karakteri.

"Sajra je povučena i ne želi da se ističe u društvu, Samra se odlikuje marljivošću i upornošću, dok Nejlu krase liderske osobine, ona uvijek želi da je prva", kaže Handanagićeva.

Dodaje kako se i pored izvjesnih različitosti djevojčice odlično nadopunjuju i slažu međusobno, ali i sa drugim učenicima.

Samra, Sajra i Nejla kažu kako kod kuće pomažu majci u obavljanju svakodnevnih poslova, a najviše vole da sudjeluju u kuhanju i pripremi raznih kolača.

Također, učestvuju i u obavljanju svakodnevnih seoskih poslova, hrane stoku i živinu, a najdraža životinja im je pas Šarov. S obzirom na to da do škole treba da prepješače ne tako mali put, dovode ih majka i starija braća, a nekada dolaze same i kažu kako ih nije strah. Inače, pomenuto sansko selo postalo je poznato nakon što ga je nedavno posjetio medvjed koji je tom prilikom oštetio jedno vozilo, što je unijelo strah među mještane. Ipak, djevojčice kažu kako se ne plaše medvjeda i dodaju kako bi mu, u slučaju nenadanog susreta, poklonile ružu.