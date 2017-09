U Trebinju za svako 'da' 10.000 maraka

TREBINJE - Trebinjske vlasti će subvencionisati novopečene bračne parove, porodice sa djecom koje se odluče da žive na selu, kao i cjelokupnu natalitetnu politiku, jer su u dugoročnim planovima zacrtale da Trebinje sa sadašnjih oko 30.000, za nekoliko godina ima oko 50.000 stanovnika.

Luka Petrović, gradonačelnik Trebinja, potvrdio je da će grad parovima koji stupaju u brak dati u prosjeku oko 10.000 KM iz lokalne kase, što su, kako tvrdi, samo počeci pronatalitetne politike. Uslov za parove je da jedan od partnera ima 38 godina i više te da jedno od njih živi na teritoriji Trebinja.

"Zamislili smo tako da ćemo u 18 mjesečnih rata izdvajati do 650 maraka po paru ako su oboje nezaposleni, a ako je jedno nezaposleno do 450. Naknada će biti 350 maraka ako oba lica imaju prosjek primanja ispod republičke prosječne plate, a ako je to viši iznos od prosječne plate - iznosiće 200 maraka. U ovoj godini planiramo stimulisati njih oko 50 pa ako svaki drugi par od toga broja dobije dijete, na kraju godine ćemo dobiti jedno odjeljenje više u školskim klupama", kazao je Petrović.

On je dodao da će se u vezi s ovim još dogovarati, a izvor finansiranja ovih parova planira se obezbijediti od boljih kontrola i naplata različitih gradskih taksi, iz Fonda solidarnosti i različitim uštedama u odnosu na ranije budžete grada.

"Naša ciljna grupa u Trebinju je prvenstveno porodica, potrebno je da nas bude što više pa će naš grad biti bolja, zdravija i poželjnija destinacija življenja", objašnjava Petrović.

U Matičnom uredu su potvrdili da je ova vijest već uzburkala mnoge parove, koji su dolazili i interesovali se za kriterijume, pa se nadaju da će barem oni neodlučni koji imaju partnere konačno odlučiti da stanu na ludi kamen.

"Ova će sredstva za prvih godinu i po braka zasigurno biti od velike pomoći bračnim parovima za zasnivanje bračne zajednice i život udvoje dok se bolje ne situiraju, a gradske vlasti su odlučne i da istraju da u porodicama u kojim niko ne radi zaposle barem jednog bračnog druga", kažu u Matičnom uredu Trebinja.

Svjestan da nema jakoga grada bez jakoga sela, gradonačelnik je potvrdio da su gradske vlasti odlučile da stimulišu i seoske porodice, odnosno djecu, pa će za sve one koji žive na selu, zavisno od toga da li putuju do škole u grad ili pohađaju nastavu u seoskim školama, izdvajati od 75 do 125 maraka.

Ovakvu odluku, sa kojom su upoznati i u trebinjskim osnovnim školama, pozdravili su i nastavnici ovih vaspitno-obrazovnih ustanova.

Darko Jegdić, direktor OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", kaže da ih je obradovala ova vijest, jer će, kako kaže, mnogo značiti i učenicima i roditeljima.

"Kada sam o ovome razgovarao sa roditeljima djece našeg područnog seoskog odjeljenja škole u Lastvi, oni su mi sa radošću odgovorili da ovaj novac sada mogu preusmjeriti da djecu odvoze i dovoze na treninge, školu glume, na plivanje i druge sportske i vannastavne aktivnosti kojih nema u seoskim sredinama", kaže Jegdić.

I u Udruženju parova sa problemima steriliteta "Bebe" iz Trebinja kažu da su veoma zadovoljni pronatalitetnom politikom ove vlasti, jer ispunjava obećanja da će svim ovakvim parovima iz gradske kase finansirati jednu vantjelesnu oplodnju.

Snežana Misita, predsjednica ovog udruženja, kaže da su ovakve aktivnosti započete proljetos i da nijedan par kome je to bilo potrebno nije odbijen u davanju novca za vantjelesnu oplodnju koju je obećao finansirati grad.

Navela je da jedna članica Udruženja očekuje prinovu.