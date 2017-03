Zbog neplatiša svima isključuju vodu

DOBOJ - Da bi stanovnike Velike Bukovice natjerao da plate dug za vodu, koji je premašio 26.000 KM, dobojski "Vodovod" im je drugi put u posljednja tri mjeseca isključio vodu, zbog čega mještani koji redovno izmiruju obaveze negoduju i traže da se konačno riješi problem.

"Mi smo im na zahtjev pojedinaca iz udruženja građana isključili vodu, što će ih možda natjerati da plaćaju. Znači, u dogovoru s njima mi smo isključili vodu prošle sedmice i jutros sam pustio vodu, s tim što je i to privremeno", izjavio je Živko Erceg, direktor "Vodovoda".

Mještani Velike Bukovice koji redovno plaćaju račune žale se da ispaštaju zbog neplatiša, odnosno dvadesetak domaćinstava.

"Što ja da ispaštam, a platio sam? Ne znam pojedinačno ko ne plaća, ali znam gornji dio sela ima dosta dužnika. Ja sam bio i u Građevinskom odboru, ima nekih ne daju u avliju ući da očitamo sat, psuju mater. Kažu, nemaš prava ulaziti u moju avliju, a treba to platiti", priča Ilija Cvijanović.

Proteklog vikenda je bio sastanak, ali ništa se nisu dogovorili. "Predlagano je da se ide od kuće do kuće, da probamo te pare sakupiti od dužnika, ali ima tu nekih dugova starih, ima tu dosta gubitka vode zbog kvarova. Znači, mi mještani smo prepušteni sami sebi", požalio se mještanin Milorad Porubović.

Vodovodna mreža u Velikoj Bukovici je građena za vrijeme rata, za vojne potrebe, bez projekta i predviđena je za desetak korisnika, ali je doseljavanjem izbjeglica samoinicijativno proširivana i sada je koristi 120 domaćinstava. Trajno rješenje za problem vodosnabdijevanja je rekonstrukcija mreže, poručuju iz "Vodovoda", jer je postojeća rađena bez njihovog nadzora, ali problem bi mogla biti cijena koju treba da plate mještani okupljeni u udruženje građana koje formalno upravlja seoskim vodovodom.

"Struka je rekla da to košta 250.000 KM, ali to znači po cijenama 'Vodovoda' s tim što ne moramo mi da radimo tu vodovodnu mrežu, može da radi bilo koji izvođač, ali pod nadzorom i po projektnoj dokumentaciji koju će nadzirati 'Vodovod'. Možda će to biti povoljnija cijena", kaže Erceg.

Mještanin Goran Aladžić ističe da nije fer da stanovnici plaćaju rekonstrukciju.

"'Vodovod', ako je tolike godine naplaćivao vodu i prodao priključke, bi to trebalo da uradi. Možda i mi treba neki dio da platimo, ali 250.000 KM, to nije normalno", kaže on.