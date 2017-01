Zlatko Hujić: Putevi prohodni uprkos finansijskoj blokadi

SANSKI MOST - Svi putni pravci na području općine Bosanski Petrovac su prohodni i čišćenje od snijega i leda se svih ovih dana odvija uprkos finansijskoj blokadi te lokalne zajednice, potvrdio nam je načelnik ove općine Zlatko Hujić.

On je dodao kako se to odnosi i na ostale komunalne usluge koje se pružaju građanima istakavši kako je na sebe preuzeo odgovornost i obavezu da se troškovi stvoreni na ovaj način naknadno izmire.

"Sa preduzećem koje čisti i održava puteve dogovorili smo takav aranžman, čovjek je pristao da radi na veresiju i njegovi ljudi i mehanizacija su neprestano na terenu. Grad se čisti od snijega i leda, a putevi su prohodni i do najudaljenijih mjesnih zajednica", istakao je Hujić. On je podsjetio da je Bosanski Petrovac jedina općina u Bosni i Hercegovini koja nema usvojen budžet niti odluku o privremenom finansiranju, što je paraliziralo funkcionisanje ove lokalne zajednice. Hujić je krivicu za ovakvo stanje adresirao na vladajuću većinu u Općinskom vijeću predvođenu vijećnicima SDA i SNSD-a.

"Odluku o privremenom finansiranju nisu donijeli samo iz razloga da meni napakoste, jer sam ih kao nezavisni kandidat na izborima do nogu politički potukao. Za mene su glasali Srbi i Bošnjaci, a osvojio sam glasova koliko svi vijećnici zajedno", kaže Hujić. On je dodao kako je u parlamentarnu proceduru uputio prijedlog općinskog budžeta koji iznosi 4.300.000 maraka i nada se kako će on biti usvojen do kraja mjeseca.