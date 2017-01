Žohari redovni stanovnici Kantonalne bolnice u Zenici

SARAJEVO Insekti rusi redovni su stanovnici Kantonalne bolnice Zenica pa pacijenti u sobama ne gase svjetlo. Istakao je to poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Elvir Karajbić postavivši nedavno pitanje na sjednici ovog doma šta se radi da se rusi konačno iskorijene. Da rusa, odnosno njemačkih žohara, ima potvrdili su i u bolnici, uz napomenu da se njihov broj kontinuirano znatno smanjuje.

"Nedopustivo je u 21. vijeku da su rusi redovni stanovnici bolnice. I tako je godinama. Meni su to rekli sami pacijenti i to znaju svi. Ne gase svjetlo jer onda krenu izlaziti. To je možda naizgled banalno, ali je ozbiljan problem za pacijente. Nevjerovatno je da postoje insekti tamo gdje bi morali biti iskorijenjeni, tamo gdje bi moralo biti sterilno. Pa tu se žene porađaju, pacijenti operišu", kazao je Karajbić.

Muhamed Kadrić, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika FBiH za Zeničkodobojski kanton, rekao je da je vrvjelo od rusa prije tri godine dok je on ležao u ovoj bolnici, a da ih ima i danas.

"Toga je bilo skoro na svim odjeljenjima. Pogotovo tamo gdje je bubrežno odjeljenje. Ja sam ležao na više odjeljenja. Na očnom je bilo najmanje. Hodaju po ladicama, po krevetima. Gadilo mi se jesti, čak i oprati zube kada vidim da hoda po četkici iako je zatvorena u najlon. Nije higijenski da su tu, a nije ni lijepo vidjeti. Mislim da je problem u nestručnosti u bolnici, jer bi se moralo svake sedmice prskati po ćoškovima da ih se iskorijeni, a i bolnica je u dugovima", kazao je Kadrić.

Problem se može raširiti i ako ih pacijenti, posjetioci ili uposlenici slučajno ponesu kući. Prema pojašnjenju sa stručnih vebsajtova, rusi mogu da pričine veliku materijalnu štetu, posebno na elektronskim uređajima, u koje se često zavlače, gdje svojim izmetom i urinom mogu da izazovu kvar osjetljivih elektronskih sklopova. Manju materijalnu štetu izazivaju tako što prljaju namirnice. U potrazi za hranom i toplim okruženjem prelaze iz stana u stan, iz zgrade u zgradu. U bolnicama kada dođu u kontakt s infektivnim materijalom mogu da prenesu bolesti. Ipak, mogu se efikasno suzbiti metodama dezinsekcije.

Iz Javne ustanove Kantonalna bolnica odgovorili su da se u toku godine vrše dvije preventivne dezinsekcije svih bolničkih objekata.

"U slučaju prijave prisustva žohara na nekom odjelu isti dan se radi ciljana dezinsekcija te narednih dana prati njen efekat i po potrebi ponavlja do iščeznuća insekata. Rezultat toga je kontinuirano znatno smanjenje broja žohara u KBZ, a jedan od pokazatelja toga je manji broj ciljanih dezinsekcija u 2016. godini za 30 odsto nego u 2015. godini", dodaju u ovoj bolnici.

Ističu da, kada god je to moguće, izvode građevinske zahvate i izmjene na starijim objektima s ciljem sprečavanja ulaska žohara pa su tako iz bolesničkih soba uklonjeni drveni plakari koji su bili leglo.

"Stalno apelujemo na pacijente da smanjuju količinu hrane koju drže u natkasnama jer je ona najveći atraktant za žohare bez obzira na sve mjere koje poduzimamo. Svjesni smo da žohare nikada nećemo moći iskorijeniti, posebno u starijim objektima, ali činimo sve da njihovu populaciju konstantno smanjujemo", kažu u KBZ i napominju da dosad nisu imali bilo kakvu štetu izazvanu žoharima.