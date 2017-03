Babi monstrumu deset godina zatvora

BANJALUKA - Vojkana Bogojević (53) iz Trnjana kod Doboja u Vrhovnom sudu Republike Srpske pravosnažno je osuđena na deset godina zatvora zbog ubistva novorođenčeta koje je rodila njena mentalno zaostala kćerka Sanja Bogojević (26), čime joj je ranije izrečena kazna povećana za četiri godine.

- Razmatrajući žalbu odbrane i optužbe vijeće je uvažilo žalbu tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju i povećalo kaznu Vojkani Bogojević. Žalba branioca je odbijena kao neosnovana - objasnila je sekretar Vrhovnog suda RS Jelena Despotović.

Babi monstrumu je prvostepena presuda od šest godina zatvora izrečena u oktobru prošle godine u dobojskom Okružnom sudu. Osim za ubistvo, osuđena je za podstrekavanje kćerke Sanje Bogojević na ubistvo druge tek rođene bebe 2013. godine.

Prema presudi, Bogojevićeva je u septembru 2011. godine u porodičnoj kući u Trnjanima, tokom noći kada se porodila njena kćerka, novorođenu djevojčicu umotala u čaršav i stavila u najlonsku vreću, nakon čega se beba ugušila. Tijelo je bacila u kantu. Leš je narednog jutra odnijela i bacila u rupu na njivi u blizini kuće.

Bogojevićeva je osuđena i zbog toga što je u drugoj polovini juna 2013. godine u štali gdje se porađala njena kćerka naredila Sanji "da se riješi djeteta kako zna i umije". Ona je potom tek rođenu djevojčicu, po zahtjevu majke, ubila i stavila u vreću za stočno brašno. Porodilja je tijelo djeteta bacila na isto mjesto gdje je i Vojkana odnijela njenu prvorođenu bebu. Djevojka se porodila i 2015. godine kada je ubila još jedno novorođenče.

U obrazloženju prvostepene presude sudija dobojskog Okružnog suda Izudin Berberović naveo je da je tokom sudskog postupka izmijenjena optužnica pa je Bogojevićeva osuđena za teško ubistvo i podstrekavanje na to krivično djelo. Bila je optužena za ubistvo dva unučeta i podstrekavanje na ubistvo.

- Imajući u vidu težinu djela i zaprijećenu kaznu, cijenili smo iskaz Vojkaninog muža, koji je potvrdio da je on bio autoritet u porodici, pa kada to dovedemo u vezu sa iskazom optužene, koja je rekla da je imala strah od muža ako bi saznao za kćerkine trudnoće, ali i reakcije ljudi iz okoline, smatrali smo da se sa olakšavajućim okolnostima može izreći kazna ispod zaprijećene. Olakšavajuće je i to što ranije nije osuđivana - naveo je u obrazloženju presude sudija Berberović.

Bogojevićeva je uhapšena 25. januara prošle godine, a suđenje, koje je bilo zatvoreno za javnost, počelo je 16. juna. Njena kćerka Sanja smještena je u posebnu socijalno-zdravstvenu ustanovu.

Očevi

U Okružnom sudu u Doboju ranije je na trogodišnju zatvorsku kaznu zbog obljube nad nemoćnim licem osuđen Rade Bogojević (54), inače blizak rođak Sanje Bogojević. Istragom je utvrđeno da je on otac jedne od tri bebe koje je rodila Sanja. Za isto krivično djelo na kazne zatvora od šest mjeseci osuđeni su Žarko Cvijetić iz Skugrića i Vid Janković iz Dugog Polja, kod Modriče, koji su kao i Bogojević prihvatili sporazum o priznanju krivice. Nije utvrđeno ko je otac druge bebe, dok skelet trećeg ubijenog djeteta još nije pronađen.

(Glas Srpske)