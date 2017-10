Cazin: Policija pustila muškarca koji se samostalno prijavio zbog ranjavanja supruge

VELS - Tridesetšestogodišnji Fadil Šarić iz Cazina, koji je prije nekoliko dana u Austriji nožem teško ranio bivšu nevjenčanu suprugu Zumretu Čehić (49) iz Velike Kladuše, prijavio se prije dva dana u Policijsku stanicu u Cazinu, potvrdili su za Klix.ba u MUP-u USK.

Kako je kazala Snežana Galić, glasnogovornica MUP-a USK, Šarić se samovoljno 5. oktobra javio u Policijsku stanicu Cazin i rekao da je u Republici Austriji pokušao ubiti svoju nevjenčanu suprugu.

"Od Policijskog atašea Republike Austrije u BiH stigla je obavijest da se izvrše provjere da li se on nalazi na našem području budući da u cazinskom naselju Šturlić posjeduje porodičnu kuću koju je naslijedio od oca. On je tu, ali mi nemamo pravne osnove da ga zadržavamo. S tim da smo ataše obavijestili da je on tu i da ćemo postupiti u skladu sa onim što oni od nas budu tražili. Odnosno, kada zvanično bude stigla potjernica mi ćemo ga lišiti slobode", rekla je Galić.

Ona je istakla da je Šarić upozoren da ne napušta područje i da se mora odazvati svaki poziv policijskih agencija.

Podsjećamo, austrijska policija tragala je za njim nakon što je nožem teško napao bivšu partnericu Zumretu Čehić te joj nanio teške tjelesne povrede. Ljekari joj se još bore za njen život.

Kako je ranije objavio austrijski portal Heute, Zumreta i Fadil su sjedili u vinskom baru u Wels-Parneu, a potom su sjeli u Audi i odvezli se prema autobuskoj stanici u Welseru gdje je Fadil izbo nožem. Motiv bi, prema saznanjima ovog medija, mogla biti pljačka jer je Zumreta kod sebe imala veću količinu novca.

Nakon što je počinio krivično djelo, Šarić je pobjegao Audijem TT koji je vlasništvo njegove bivše partnerice, ali ga je potom ostavio. Pretpostavlja se da je ilegalno prešao granicu i stigao u BiH.

Zumreta Čehić je operisana dva puta i njeno stanje je neizvjesno. Čekaju da se probudi iz kome, a zadobila je teške povrede pluća. Prema navodima njene kćerke Almire, Zumreta ga je prijavljivala i za fizičko zlostavljanje.

Fadil Šarić je odranije poznat austrijskoj policiji i to iz tinejdžerskih dana. Iza sebe ima više od 160 provala, pljački i krađi automobila.

(klix)