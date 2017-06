Dječaci pretukli vršnjaka u Zvorniku, roditelji tvrde da je napad etnički motivisan

ZVORNIK - Građani Zvornika šokirani su incidentom koji se dogodio u školskom dvorištu u Petkovcima, kada su dva dječaka bošnjačke nacionalnosti pretukla vršnjaka srpske nacionalnosti, dok je treći spriječio ostale učenike da u pomoć pozovu nastavnike. Roditelji pretučenog dječka tvrde da je napad etnički motivisan.

Modrice na tijelu dvanaestogodišnjaka svjedoče o batinama koje je dobio prošle srijede u školskom dvorištu, prenosi "RTRS".

Kako tvrdi, nikada nije imao konflikt sa napadačima koji su pokušali i da ga vežu konopcem.

"Prišao mi je jedan dječak i počeo me udarati. Јa sam se odmakao... Onda mi je prišao drugi s leđa i počeo mi psovati majku i krenuo da me udara. Oborio me i rekao ovom drugom da sjedne na mene i da me udara", svjedoči napadnuti dječak.

Kaže da od tada ne spava mirno, kao ni njegovi roditelji.

"Treći dječak, dijete iz Đulića, isto muslimanske nacionalnosti nije dao drugoj djeci da zovu nastavnika, niti je dao da se ta djeca rastave. To ne može ništa biti drugo nego tuča na nacionalnoj osnovi", ističe otac pretučenog dječaka Vukašin Cvjetinović.

Zbog prijetnji nasilnika da će im sin još gore proći, brinu za njegovu bezbjednost pa ga i ne šalju u školu.

"Da idem s njim i da sjedim pored škole ne mogu, a sa prijetnjama nisam sigurna. Niko mi ne garantuje da će dijete biti dobro kad ga ja pošaljem u školu", rekla je majka Slavica.

Roditelji vinovnika ovog incidenta nisu kontaktirali školsku upravu iako su bili pozvani na razgovor. U školi je formirana disciplinska komisija.

Sanja Tanacković, direktorka OŠ "Desanka Maksimović" Čelopek ističe da će roditelji službeno biti pozvani da dovedu djecu kako bi dali izjave nakon čega će komisija utvrditi odgovornost učenika.

Da tuča nije bila na nacionalnoj osnovi, uvjeren je predsjednik Mjesne zajednice odakle je jedan od napadača. Čarke među djecom su, kaže, uvijek bile uobičajene.

"Јa ću kao predsjednik Mjesne zajednice razgovarati sa roditeljima pomenute djece i skrenuti im pažnju. Mislim da se to neće ponoviti. Ne smijem obećati sto posto, ali ću se potruditi da se to više ne ponovi", kaže Izudin Ahmetbegović, predsjednik MZ Kučić Kula.

Bilo na nacionalnoj osnovi ili ne, u školskom dvorištu desilo se vršnjačko nasilje. Pretučeni dječak nosi traume, a školovanje će nastaviti u Zvorniku gdje je put do škole duži tri kilometra, ali koji je, po mišljenju njegovih roditelja, bezbjedniji.

(RTRS, Foto: Ilustracija)