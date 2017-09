Dolijao lažni fudbaler, osumnjičen za pet prevara u Banjaluci

BANJALUKA - Pripadnici banjalučke Policijske stanice Centar ispitali su Z.Ž. (36) iz Slavonskog Broda, osumnjičenog da je od 10. jula do 11. avgusta ove godine izveo pet prevara na području Banjaluke.

Konkretno, on je osumnjičen da je ulazio u radnje za prodaju sportske opreme i predstavljao se kao fudbaler ekipe koja je osvojila turnir i kao nagradu dobila trenerke. Tvrdio je da su mu vlasnici radnje u koju bi ušao bili sponzori.

"Govorio je radnicama da stupe putem telefona sa vlasnicima kako bi im se zahvalio i odštampao logo njihove radnje na trenerkama i to im poklonio", pojasnila je Marija Markanović, portparol PU Banjaluka.

Nakon što bi radnice nazvale vlasnike, on bi preuzimao telefon i započinjao razgovor sa njima.

"Kada bi oni i prekinuli vezu, on bi nastavljao pričati tako da su radnice imale utisak da on i dalje razgovara. Potom bi, po završetku razgovora, saopštavao da je vlasnik rekao da mu daju određeni novčani iznos, što su one i učinile, čime je potivpravno prisvojio oko 1.100 KM", naglasila je Markanovićeva.

Policija će nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv osumnjičenog dostaviti izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci. "Nezavisne" nezvanično saznaju da je u pitanju Zoran Žunić.