Dušanića savladala trojica policajaca

PRNJAVOR - Pred očima šokiranih putnika, na prnjavorskoj autobuskoj stanici, danas je uhapšen njen vlasnik Petar Dušanić (59), kojem su lisice na ruke stavljene pod prilično dramatičnim okolnostima - tek nakon što je savladan, i to pošto se opirao trojici policajaca.

Policija je zatim uhapsila i njegovog tridesettrogodišnjeg sina, a prethodno su se obojica usprotivili rušenju nelegalno sagrađenog dijela stanice.

Prethodno su mašine došle na tu lokaciju kako bi odstranile sporni dio objekta, ali se ubrzo ispostavilo da taj posao neće ići po planu.

Kontroverzni biznismen, kako su ga mediji već prozvali, i njegov sin usprotivili su se rušenju, a zatim su pune ruke posla imali i policajci.

"Petar Dušanić, koji je bio go do pojasa, nije dao da se posao završi. Tu je bio i njegov sin, koji je dobacivao policajcima, galamio je i histerisao, a kada bi oni pokušavali da mu priđu, on bi se odmicao", otkrivaju očevici ovog događaja.

Izvor "Nezavisnih" ističe da je desetak policajaca pokušavalo da smiri oca i sina, kako bi planirani radovi bili nastavljeni, ali im to nije pošlo za rukom.

"Kada je kap prelila čašu i kada su policajci namjeravali da uhapse Petra Dušanića, on im se počeo opirati. Na kraju su ga njih trojica uspjeli savladati, te mu staviti lisice na ruke. Samo nekoliko trenutaka kasnije, uhapšen je i njegov sin", pojašnjavaju očevici.

Uz navođenje inicijala, iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da je policija iz Prnjavora njih dvojicu uhapsila u 10.50.

"P.D. i S.D. uhapšeni su zbog ometanja drža-vnih organa, privrednih društava i drugih pra-vnih lica u vršenju javnih funkcija prilikom pružanja asistencije Opštinskoj urbanističko-građevinskoj inspekciji", navedeno je iz Policijske uprave Banjaluka, odakle su dodali da će protiv ovog dvojca sudu podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Opštinsko odjeljenje za inspekcijske poslove nalog za rušenje dograđenog dijela autobuske stanice izdalo je za 21. jul, ali je rušenje i tada odgođeno.

Suzana Švraka, načelnik ovog odjeljenja, ranije je rekla da ovaj proces neće biti zaustavljen, odnosno da će dio koji je adaptiran bez potrebne dokumentacije biti srušen.

Petar Dušanić ranije je zaprijetio da će stanica biti zatvorena ukoliko inspekcija ne bude dozvolila nastavak radova. Ustvrdio je da mu nije bila potrebna nova dozvola, jer postoji građevinska dozvola iz 1987. godine.

Naveo je da tokom rekonstrukcije postojeći objekat nije proširivan, već je samo ugrađena druga vrsta materijala. Rekao je da je, umjesto metalne rešetke, postavljen zid i predviđeno je staklo kako bi stanica bila zatvorena zbog prisustva velikog broja ptica koje prljaju ovaj prostor i putnike.