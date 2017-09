Dvije žene u ćeliji na Tunjicama: Osuđena za zbadanje šiša optuženu za davljenje

BANJALUKA - Bjelica Bijelić (66), Banjalučanka optužena da je zadavila svog supruga Dušana (85), ćeliju u Kazneno-popravnom zavodu Banjaluka dijeli sa sugrađankom Kristinom Jovković (32), ranije osuđenom da je nožem na smrt izbola svog tadašnjeg momka Aleksandra Mujčinovića (44).

Bijelićeva se, naime, nalazi u pritvoru na Tunjicama, a nezvanično saznajemo da se ona dobro slaže sa Jovkovićevom, te da se međusobno pomažu, pa tako Kristina šiša kosu starijoj cimerki, dok Bjelica Jovkovićevoj daje novac za cigarete.

Bijelićevoj je danas počelo suđenje, a ona je, po riječima njenih komšinica Ankice Račić i Stake Topić, duže vrijeme prije zločina svom mužu prijetila i tukla ga. Ustvrdile su da je Bijelićeva u posljednje vrijeme bila teške naravi i da se svađala sa dijelom komšija, dok za nesrećnog starca tvrde da je bio miran i povučen.

"Ona ga je uglavnom napadala, vrijeđala, a žalio nam se da ga je i tukla. Govorio je da je prijetila da će ga ubiti", ispričala je Račićeva.

Njene izjave umnogome se poklapaju sa tvrdnjom Topićeve, a koja je prva vidjela mrtvog Dušana u kući.

"Zvala me Bjelica i rekla da je Dušan umro, da dođem i da pozovem jednu komšinicu, da ona donese rakije. Kada sam ušla u njihovu kuću, on je ležao na stomaku, a ispod glave mu je bila tepsija i u njoj dosta krvi. Za to vrijeme ona je sjedila mirno na kauču i rekla: 'Ima Boga, šta je on meni sve radio.' Onda je rekla da joj je žao i počela da plače", prisjetila se Topićeva.

Topićeva je naglasila i da joj je optužena ispričala da je Dušan dan ranije navodno pokušao samoubistvo, a da ga je ona "jedva spasila da se ne objesi u šupi".

Na pitanje Milana Petkovića, branioca optužene, da li je ikada vidjela da Bjelica tuče Dušana, Topićeva je rekla da nije, a isto je potvrdila i Račićeva.

Komšinice, ujedno, tvrde da je Bjelica bila sklona alkoholu.

Optužnica Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka Bijelićevu tereti da je 4. aprila ove godine osamdesetpetogodišnjaka više puta šakom udarila u glavu, a zatim ga s obje ruke obuhvatila i stezala u predjelu vrata, istovremeno svojom težinom pritišćući mu grudni koš. On je preminuo istog dana.

Upravo po optužnici banjalučkog tužilaštva, podsjetimo, Kristina Jovković osuđena je na 12 godina zatvora za ubistvo Mujčinovića, počinjeno s 11 uboda nožem u noći između 18. i 19. novembra prošle godine, u kući u banjalučkoj Solunskoj ulici.