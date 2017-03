Emir Drakovac osuđen na 14 godina zatvora za zločine u Foči, ostali oslobođeni

SARAJEVO - Emir Drakovac, optužen za ratni zločin protiv civila, prvostepeno je osuđen na 14 godina zatvora, saopšteno je iz Suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Muhamed Šišić, Aziz Šuša i Tarik Šišić oslobođeni su odgovornosti.

U presudi je Drakovac oglašen krivim što je u toku 1992. godine, za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini koji je u periodu od augusta do decembra postojao između Vojske Republike Srpske i Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, na području opština Rogatica i Foča, kao pripadnik Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine, i to kao pripadnik Diverzantskog voda tzv. Kukavičke čete, vojne jedinice koja je do 18.11.1992.godine djelovala u okviru 31. Drinske brigade, a kasnije nastavila funkcionisati u sastavu 1. Rogatičke brigade, počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva učestvujući u ubistvu civilne osobe i mučenju ratnog zarobljenika.

Za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, Sud je utvrdio kaznu zatvora od osam godina, a za krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika kaznu od sedam godina te je optuženom izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina.

Optuženi Muhamed Šišić, Emir Drakovac, Aziz Šuša i Tarik Šišić su oslobođeni optužbe da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Optuženi su oslobođeni obaveze da nadoknade troškove krivičnog postupka i paušala, koji u cjelini padaju na teret budžetskih sredstava Suda.