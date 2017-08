Epilog napada razjarenih životinja u Banjaluci: Policija prijavila vlasnicu pasa

BANJALUKA - Slobodanku Bojanić (50) iz Banjaluke, čiji su psi izgrizli pet njenih sugrađana, uključujući i Mlađena Radakovića (61), koji je potom preminuo, policija je prijavila nadležnom tužilaštvu.

Uz navođenje inicijala, saopšteno je da su protiv nje pripadnici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Banjaluka Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka podnijeli izvještaj zbog izazivanja opšte opasnosti.

"Ona je osumnjičena da je 5. avgusta oko 21 sat u dvorištu u Ulici Žarka Zgonjanina u Banjaluci, u namjeri da očisti prostor gdje su bila smještena dva psa rase srednjeazijski ovčar - azijat, pustila ih bez nadzora, nakon čega su oni preskočili ogradu i nekontrolisano napali pet lica", saopštila je Marija Markanović, portparol Policijske uprave Banjaluka.

Napadnuti Banjalučani su tada povrijeđeni, a Radaković je nedugo nakon medicinskog zbrinjavanja preminuo.

Tokom obdukcije tijela Radakovića uzeti su uzorci njegovih organa za patohistološku analizu, poslije koje bi trebalo da bude poznat uzrok smrti tog Banjalučanina. "Nezavisnim" je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka juče potvrđeno da nalaz još nisu dobili.

Policajci su, inače, utvrdili da su dva psa napala Radakovića, te njegovu suprugu Maricu (56) i sina Stefana (21), kao i komšije Zoru Mišić (57) i Momira Mišića (59).

Vlasnica razjarenih životinja mogla bi se suočiti sa oštrim kaznama, a izazivanje opšte opasnosti je krivično djelo koje tretira i novi Krivični zakonik RS, kao i ranije važeći Krivični zakon RS. Tako se propisuje da će onaj ko izazove opasnost za život ljudi ili za imovinu većeg obima biti kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Pritom, ako je to učinjeno na mjestu gdje je okupljen veći broj ljudi, zaprijećena je kazna od jedne do osam godina zatvora, a ako je riječ o nehatu, kazna je novčana ili zatvorska do tri godine.

"Ako je usljed djela nastupila smrt jednog ili više lica, počinilac će biti kažnjen kaznom zatvora najmanje pet godina", rečeno nam je ranije iz Ministarstva pravde RS.

Bojanićeva je ranije ispričala da je do nesreće došlo kada je prala boks psima. Prema njenim riječima, psi su preskočili ogradu boksa, koja je visoka 1,5 metara, a potom je ona odmah životinje sklonila sa ulice na kojoj su se nalazili mještani. Međutim, u tom trenutku je, kako je rekla, otac jednog djeteta počeo da galami na vlasnicu, zbog čega su psi opet preskočili ogradu.

Napadnuta Zora Mišić rekla nam je ranije da su je psi napali iznenada dok je šetala nedaleko od kuće.

"Ja sam šetala nedaleko od kuće kada su oni strčali niz kukuruze i napali me. Počeli su me gristi, branila sam se koliko sam mogla, ali sam pala na pod. Tada sam zajaukala, što su čuli suprug i kćerka. Supruga Momira su toliko izujedali da je ostao na Hirurgiji, a jadna moja kćerka je sve to gledala i u tom trenutku mislila kako će ostati bez oca i majke", ispričala je Mišićeva.