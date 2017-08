Izgrizli ga psi pa umro od infarkta

BANJALUKA - Nakon što su dva psa napala i izujedala Mlađena Radakovića (61) u subotu naveče, dok je branio suprugu i sina u banjalučkoj Ulici Žarka Zgonjanina, nesrećni čovjek je preminuo od infarkta u Univerzitetskom kliničkom centru RS u Banjaluci.

Iz UKC RS, navodeći inicijale, saopštili su da je Radaković umro usljed srčanog udara dok su mu ljekari zbrinjavali povrede. Nezvanično saznajemo da su ga psi ujeli za vrat i izgrizli grkljan.

Naime, psi rase srednjoazijski ovčar azijat su, prema riječima očevidaca, osim Radakovićeve supruge Marice (56) i sina Stefana (21), izujedali i njihove komšije, supružnike Zoru (57) i Momira Mišića (59). Svoj pohod psi su uradili za desetak minuta.

Napadnuta Zora Mišić kaže da su je psi napali iznenada dok je šetala nedaleko od kuće.

"Ja sam šetala nedaleko od kuće kada su oni strčali niz kukuruze i napali me. Počeli su me gristi, branila sam se koliko sam mogla, ali sam pala na pod. Tada sam zajaukala, što su čuli suprug i kćerka. Supruga Momira su toliko izujedali da je ostao na hirurgiji, a jadna moja kćerka je sve to gledala i u tom trenutku mislila kako će ostati bez oca i majke", priča potresena Zora.

Vlasnici pasa su Slobodanka i Slobodan Bojanić, majka i sin koji žive nekoliko kuća iznad mjesta događaja.

"Pitanje je šta bi bilo s nama da nije ona, Slobodanka, došla, povikala na njih, nakon čega su oni otišli. Valjda poznajući njen glas, šta ja više znam", priča ova utučena žena.

Prema njenim riječima, komšije Radakovići su stradali kada su krenuli da vide šta se dešava i čuli njenu vrisku.

"Komšinica Marica je krenula da vidi šta se sa mnom dešava i da mi pomogne. Na nju su odmah skočili psi i ujeli je. Kada su to vidjeli njen muž Mlađen i sin Stefan, dotrčali su da je spasu. Tad su te zvijeri Mlađena ujele za vrat i čula sam da je preminuo", kazala je Zora.

Ona je dodala da je na mjesto događaja došla i policija, ali da su joj rekli da pokrene privatnu tužbu. Takođe se požalila da joj u bolnici nisu dali ni injekciju protiv trovanja - tetanus.

Tragovi krvi su svuda oko kuće u kojoj živi s porodicom pa i u samom prizemlju i na ulaznim vratima.

Slobodanka Bojanić, vlasnica, navodi da je do nesreće došlo kada je prala boks psima.

Prema njenim riječima, psi su preskočili ogradu boksa, koja je visoka 1,5 metara, potom je ona odmah životinje sklonila sa ulice na kojoj su se nalazili mještani. Međutim, u tom trenutku je, kaže, otac jednog djeteta počeo da galami na vlasnicu, zbog čega su psi opet preskočili ogradu.

Ona je potvrdila da psi nisu vakcinisani jer veterinar koji je dolazio da ih pelcuje nije mogao to da uradi jer se previše bojao. Psi su stari četiri godine, i prema njenoj izjavi nisu bili nasilni.

Napadnuti i mještani su ogorčeni na nadležne za koje kažu da nisu uradili svoj posao kako treba, prije svega tu misle na policijsku ekipu koja je vršila uviđaj. Ono što su još mahom svi isticali je da je Slobodan, vlasnik pasa, trenutno u zatvoru i da je prije uvijek imao neke probleme s policijom.

Dežurni tužilac banjalučkog Okružnog tužilaštva rekao je da nije izlazio na lice mjesta i da ne može da daje podatke. Tako nije poznato ni da li je naređena obdukcija preminulog kako bi se utvrdilo da li njegova smrt ima veze s ugrizom psa ili ne.

Iz Gradske uprave Banjaluka saopštili su da je na mjesto napada izašla komunalna policija i da je utvrđeno da psi nisu bili vakcinisani, te da boksovi za pse nisi bili dovoljne visine.