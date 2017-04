Keserovićeva svjedočila protiv Markovića: Molila sam napadača da me ne ubije

BANJALUKA - Biljana Keserović iz Banjaluke na početku suđenja Slobodanu Markoviću, bivšem direktoru Republičke agencije za razvoj srednjih i malih preduzeća, koji je optužen da ju je pokušao ubiti, izjavila je da ju je optuženi tog 5. decembra prošle godine tukao po cijelom tijelu.

Prema njenim riječima, napadaču je rekla: "Molim vas, pustite me, nemojte me ubiti", ali on nije odustajao.

"Najteže mi je bilo kad mi je stao nogom na vrat. Poslije ovoga ne mogu živjeti. Bolje da me ubio iz pištolja, nego što me onako životinjski ubijao", rekla je danas Keserovićeva u Okružnom sudu Banjaluka.

Napad se, podsjetimo, dogodio u podzemnoj garaži u banjalučkoj Ulici Svetozara Markovića, a Keserovićeva je ispričala da se to odvijalo kad je krenula na posao.

"Kad sam sjela u vozilo - nije se moglo pokrenuti. Tada sam izašla i obišla okolo te našla cjepanicu ispod točka. Sagnula sam se da je izguram i tad sam vidjela nekog čovjeka", kazala je Keserovićeva, dodajući da ju je taj muškarac počeo tući i da nije ništa govorio.

Ona kaže da ju je napadač tukao po cijelom tijelu, da joj je kleknuo na leđa i njenom maramom joj zavezao usta, te joj glavu udarao o beton.

"U jednom momentu me uhvatio oko struka i pokušao ugurati u gepek, a zatim i u vozilo", prisjetila se Keserovićeva, dodajući da je dozivala pomoć, što su čuli neki mladići i spasili je.

Ona kaže da se iznenadila nakon što je čula ko ju je napao, te je dodala da je od optuženog kupila stan i da nisu imali nikakvih neriješenih računa.

Inače, u optužnici Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koju je potvrdio banjalučki Okružni sud, stoji da je Marković u trenutku napada bio obučen u zeleni kombinezon i da je na glavi nosio zeleni kačket, te da je na licu imao bijelu masku.

"Na rukama je imao hirurške rukavice i nosio je drvenu palicu, dugačku 73 centimetra, koju je obložio sivim najlonom. Tom palicom žrtvu je udario u glavu i kada je pala na beton nastavio je brutalno da je udara po glavi i tijelu", navodi se u optužnici.

U jednom trenutku, kako se navodi, optuženi je žrtvu povukao za odjeću i pokušao da je ugura u gepek vozila, ali zbog njenog otpora nije uspio u tome.

U napadu je Biljana Keserović zadobila teške povrede glave, i to nagnječenje mozga, prelom šestog vratnog pršljena, prelom rebara i nagnječenja po cijelom tijelu.