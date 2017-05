Krkić iza brave pa nije došao na suđenje

BANJALUKA - Zikrija Krkić (44), optuženi za dvostruko ubistvo počinjeno 2014. godine u Trnopolju, kod Prijedora, u pritvoru je u Norveškoj, čiji je državljanin, tako da se ni danas nije pojavio u Okružnom sudu Banjaluka, gdje se protiv njega vodi ponovljeni postupak.

Ljubo Macanović, okružni javni tužilac, rekao je da je dobio informaciju da je Krkića za nasilje u porodici prijavila supruga, te da je on u pritvoru od novembra prošle godine.

Jadranka Ivanović, advokat optuženog, rekla je da se s njim čula, te da je zaista u zatvoru, kao i da Krkić i dalje smatra da ovaj proces protiv njega treba da bude upućen vlastima u Norveškoj.

Olga Pantić, predsjednik Sudskog vijeća, rekla je da je Krkiću u zatvor uručen sudski poziv za dolazak na ročište.

"S obzirom na to da se on nalazi u zatvoru, sada neće biti raspisana potjernica. Putem međunarodne pravne pomoći ćemo uputiti poziv i molbu da ga izruče dobrovoljno, ako žele. Tražićemo i podatke do kad će on biti u zatvoru i da li je osuđen", navela je Pantićeva.

Po njenim riječima, ako Krkić primi poziv i bude na slobodi u Norveškoj, a ne pojavi se na idućem suđenju, koje je zakazala za 11. decembar, Sud će za njim raspisati međunarodnu potjernicu i odrediti mu pritvor.

Krkić je optužen da je 28. jula 2014. godine iz automatske puške ubio Muharema Balića (62) i Almira Redžića (48) u kafiću "San".

Zbog nedostatka dokaza prvostepenom presudom on je za ovo dvostruko ubistvo oslobođen krivice, a osuđen je na deset mjeseci zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja.

Vrhovni sud RS je poništio tu presudu i zatražio ponovljeno suđenje.