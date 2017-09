Lažni fudbaler varao i na dan kad je otišao u zatvor

BANJALUKA - Policija je ispitala poznatog prevaranta Zorana Žunića Žunu (36) iz Slavonskog Broda, osumnjičenog da je od 10. jula do 11. avgusta ove godine izveo pet prevara u Banjaluci, gdje je ulazio u prodavnice sportske opreme te radnicama, predstavljajući se kao fudbaler, uzimao novac.

Žunić je već na izdržavanju zatvorske kazne u Kazneno-popravnom zavodu Banjaluka na Tunjicama zbog ranijih prevara. "Nezavisne" nezvanično saznaju da je na području Banjaluke harao upravo dok se za njim tragalo.

Naime, za njim je bila raspisana potraga kako bi robijao, ali on u to vrijeme nije mirovao, već je nastavio sa pohodima. Po saznanjima "Nezavisnih", petu prevaru izveo je baš na dan kada će, nešto kasnije, otići iza brave!

On je, dakle, osumnjičen da je ulazio u radnje za prodaju sportske opreme i predstavljao se kao fudbaler ekipe koja je osvojila turnir i tvrdio da su mu vlasnici radnje u koju bi ušao bili sponzori.

"Govorio je radnicama da stupe u kontakt putem telefona sa vlasnicima kako bi im zahvalio i odštampao logo njihove radnje na trenerkama i to im poklonio", pojasnila je Marija Markanović, portparol PU Banjaluka.

Nakon što bi radnice nazvale gazdu, Žunić bi preuzimao telefon i počinjao razgovor sa vlasnikom radnje. I bio je poprilično mudar.

"Kada bi oni i prekinuli vezu, on bi nastavljao pričati tako da su radnice imale utisak da on i dalje razgovara. Potom bi, po završetku razgovora, saopštavao da je vlasnik rekao da mu daju određeni novčani iznos, što su one i učinile, čime je protivpravno prisvojio oko 1.100 KM", naglasila je Markanovićeva.

Žunića su zbog prevara ispitali pripadnici banjalučke Policijske stanice Centar te će policija, nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv njega dostaviti izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci.

Serijski prevarant Zoran Žunić debeli policijski dosije imao je čak i 2007. godine, kada je uhapšen zbog sumnje da je na području Modriče izvukao novac od više preduzeća, lažno se predstavljajući kao humanitarni radnik i organizator lokalnih turnira.

Žunić, koji je hapšen i prije toga, podsjetimo, tražio je donacije od preduzeća "Komunalac" i "Sion GM" te trgovačke radnje "Đurđevak", ali i Pogrebnog preduzeća "Gerber", Centra za socijalni rad i Udruženja boraca.

Istražioci su utvrdili da su mu institucije i preduzeća uglavnom davali svote od 70 do 300 maraka.

Pritom je tokom avgusta i septembra 2007. godine, lažno se predstavljajući kao navodni humanitarac koji vodi akciju "Sportom protiv droge", na prevaru izvukao novac od više preduzeća u Tesliću. Vrao je i u Prnjavoru.