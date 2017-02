Mrkonjić Grad dobiće policijsku upravu

MRKONJIĆ GRAD - Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je danas u Mrkonjić Gradu da će u ovoj opštini biti formirana policijska uprava.

On je istakao da su u Ministarstvu došli do zaključka da treba da budu formirane policijske uprave, te da i Mrkonjić Grad treba da osnuje jednu.

"Mrkonjić Grad kao centar mini regije zaslužuje da dobije policijsku upravu. Nastojaćemo da ovo područje i dalje ostane bezbjednosno povoljno", rekao je Lukač.

On je naveo da u ovom mjestu postoje određeni problemi kada je riječ o bezbjednosti saobraćaja, na čemu se mora raditi.

"U toj oblasti moramo i dalje da radimo u cijeloj Republici bez obzira na to što smo poboljšali bezbjednost saobraćaja", rekao Lukač i dodao da je u prošloj godini za 20 manje poginulih, nego što je to bilo u 2015. godini, što je veliki uspjeh.

Lukač i dodao da policija stalno apeluje da građani poštuju živote drugih i čuvaju svoj.

Načelnik opštine Mrkonjić Grad Divna Aničić naglasila je da su sa ministrom unutrašnjih poslova razgovarali o stanju opšte bezbjednosti koje je u Mrkonjić Gradu, prema svim mjerilima, na vrlo zadovoljavajućem nivou.

"Sretni smo što ćemo dobiti policijsku upravu i mislim da je takav način decentralizacije jako dobar i da će da poboljša opštu bezbjednosnu sliku na području cijele ove regije", rekla je Aničićeva.

Ona je navela da je sa Lukačem razgovarano i o investicionom ulaganju u sam objekat Stanice javne bezbjednosti u Mrkonjić Gradu.

"Mi ćemo pomoći koliko budemo mogli unutrašnju rekonstrukciju. Dogovorila sam sa ministrom i postavljanje video nadzora u gradu. Za početak bismo postavili pet kamera, spremni smo da izdvojimo određena sredstva za to, iako to nije u našoj nadležnosti, a svakako da će to poboljšati rad plicije i sigurnost građana", rekla je Aničićeva.

Lukač će danas u Jezeru razgovarati sa načelnikom ove opštine Snežanom Ružičić, nakon čega će se u Šipovu sastati sa načelnikom opštine Milanom Kovačem kako bi, kako kaže, dobio kompletnu bezbjednosnu sliku o ovom području.