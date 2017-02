Muriz Memić podijelio snimak s medijima: Šta se dogodilo sa Dženanom? (VIDEO)

SARAJEVO - Više od dvije hiljade građana Sarajeva, porodice i prijatelji Dženana Memića zastali su tokom protestne šetnje na Ilidži ispred zgrade policijske uprave.

Jednoglasno su poručili da ih smatraju izdajnicima, te im poručili da ismijavaju žrtve.

Od Opštine Ilidža uputili su se prema Velikoj aleji, mjestu gdje je stradao Dženan Memić prije tačno godinu dana.

Advokat porodice Memić rekao je okupljenim novinarima da osumnjičene Ljubu i Bekriju Seferović porodica ne smatra krivima.

Predstavnicima medija je uručen je snimak iz Velike aleje koji su zabilježile kamere s Kuvajtske ambasade u noći kad je Memić nastradao. Osim snimka, medijima je dostavljen i dopis Dalide Burzić porodici Memić u kojem se navodi da je Dženan ubijen, te zahtjev porodice Memić koji su pročitali pred okupljenim građanima.

Pogledajte usporeni video:

"Oni znaju ko je ovo uradio. Upoznat sam s cijelim predmetom na 17. stranica. Tužiteljica je sinoć obmanula javnost, rekla je da je za nju slučaj završen i postupak na sudu. Tužiteljica laže, zato je pozivam da podnese ostavku. Svaki korak njegov prebirem taj dan, kad sam mu govorio da ide kući, rekao je neka me s tobom... ne mogu o tome", kazao je kroz suze njegov otac.

Podstrek na zločin

Memić je pozvao glavnu tužiteljku da ga demantuje, naročito sada nakon što je medijima dostavio dokaze, prenosi "Radiosarajevo.ba".

"Nekažnjavanje zločina podstrek je za činjenje zločina", rekao je okupljenima advokat Ifet Feraget.

Na mjestu gdje je prije tačno godinu dana stradao Dženan Memić završena je protestna šetnja više od 2.000 građana Sarajeva, porodice i prijatelja. Oni su tražili i da istragu preuzme FUP ili SIPA.

Okupljeni građani su podržali zahtjeve porodice Memić: smjenu Dalide Burzić, krivičnu odgovornost pripadnika MUP-a i Tužilaštva KS-a koji su se ogriješili o ovaj slučaj, te da se tokom istrage obavještava porodica Memić.

Muriz Memić je juče tokom svjedočenja u Kantonalnom sudu u Sarajevu u više navrata ukazao na nerad Tužilaštva - da je Ivana Petković uništavala neke izjave, da tužilac Ćato nije bio tu kada je on trebao da dođe s njim na razgovor u Tužilaštvo, ali da mu se glavna tužiteljka Dalida Burzić kasnije izvinila za to, te da su ga primili dva dana poslije kada je tužilac Ćato pitao zbog čega je sve dao u medije.

Tada je Muriz Memić naveo da mu je Burzićeva rekla da "on njega nije htio ubiti, kako je to bilo naguravanje", te da u cilju istrage ne može da otkrije ko ga je ubio. On je zatim nastavio citirati Dalidu Burzić: "Jadna ona, išla je hodžama. Ja nju ne dam..."

Dženanov otac je rekao da ima dopis od 6. maja u kojem mu Dalida Burzić navodi da je njegov sin ubijen, te je isti dokaz pokazao pred Sudom i predao kopiju odbrani Seferovića.

"Uhodane grupe"

Memić je u svom daljnjem svjedočenju rekao da tužilac Meris Ćato ima saznanja da u ovom slučaju nije riječ o saobraćajnoj nesreći, te je naveo da ima dokaze, kao i da posjeduje snimak da kombi Seferovića nije oštećen.

Memić je takođe istakao da posjeduje snimak s Kuvajtske rezidencije koja se nalazi u blizini mjesta nesreće koji je poslao na vještačenje u institut u Kanadi, preko rođaka iz te zemlje.

Nalazi tog vještačenja pokazuju da se na snimku vidi kombi s tablicama na kojima je slovo A, te da Tužilaštvo taj snimak nije željelo iskoristiti kao dokaz, jer nije zakonito.

Takođe, Memić je rekao da mu je taj snimak ostavljen u kući, a da on ne zna ko ga je ostavio jer je kroz kuću prošao veliki broj ljudi od ovog događaja, ali je naveo i da mu je zahvalan zbog toga.

Porodica Memić smatra da u Tužilaštvu i MUP-u postoje uhodane grupe i da je Tužilaštvo podiglo optužnicu na irelevantnim dokazima.

Ubijen Šipkom

Podsjećamo, Memić je teško povrijeđen 8. februara u Velikoj aleji na Ilidži pod još nerazjašnjenim okolnostima, a nakon što je u komi proveo sedam dana, preminuo je 15. februara.

Prve informacije govorile su da se radi o saobraćajnoj nesreći, ali poslije se govorilo da je riječ o napadu. Otac ubijenog mladića Muriz Memić je nakon hapšenja Ljube i Bekrije Seferovića izrazio sumnju u ovaj rasplet događaja, rekavši "da se ništa ne uklapa i da je njegov sin ubijen šipkom“.

Porodica Dženana Memića bila je sigurna da je mladićeva djevojka Alisa Mutap bila umiješana u slučaj.

Tužiteljka Dalida Burzić je, uoči protesta na godišnjicu stradanja Dženana Memića, navela da ne odsustaje od zvanične kvalifikacije krivičnog djela prema kome se već sudi za smrt Dženana Memića, a to je krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja sa smrtnim ishodom.

(Radiosarajevo.ba, Foto: AA)