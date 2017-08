Nastavljena istraga o incidentu u Banjaluci: Vlasnika terete za napad razjarenih pasa

BANJALUKA - Policija će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka podnijeti izvještaj za izazivanje opšte opasnosti protiv vlasnika dva pasa koji su u subotu naveče izujedali petoro Banjalučana, uključujući i Mlađena Radakovića (61), koji je potom preminuo od infarkta.

Uz navođenje inicijala, iz Policijske uprave Banjaluka su juče i zvanično saopštili da su utvrdili da su dva psa rase azijat napali Radakovića, te njegovu suprugu Maricu Radaković (56) i sina Stefana Radakovića (21), kao i komšije Zoru Mišić (57) i Momira Mišića (59).

"Pripadnici Policijske uprave Banjaluka rade na dokumentovanju krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti, a u vezi sa događajem koji je prijavljen Policijskoj stanici Lauš u subotu oko 21.25, i dogodio se u Ulici Žarka Zgonjanina", naglasili su iz policije.

Podsjetimo, "Nezavisne" su danas objavile da su vlasnici pasa Slobodanka i Slobodan Bojanić. Međutim, zvanično nije saopšteno ko je i pravno vlasnik.

"Policajci preduzimaju sve zakonom predviđene operativne mjere i radnje pod nadzorom postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Kako su naglasili iz policije, svi napadnuti Banjalučani imaju više ugriza po tijelu, s tim što Mlađen Radaković ima ugrize po vratu i grudnom košu. Preminuo je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

"Naložena je obdukcija tijela", naglašavaju iz policije.

Zasad nije poznato kakva sudbina očekuje pse koji su napali Banjalučane i za koje se spekulisalo da postoji mogućnost da će biti odstrijeljeni, a iz Gradske uprave grada Banjaluka su nam kazali da Veterinarska inspekcija čeka saglasnost Tužilaštva da krene u dalju proceduru.

Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da je ovaj događaj i upozorenje za sve građane koji drže životinje da postoji odgovornost prema životinjama koje drže i drugima sugrađanima.

"Prije svega, ovdje se pokazalo da vlasnici pse nisu vakcinisali, što je ozbiljan problem i za one koji su bili napadnuti, jer se mogu pojaviti poteškoće. Grad reaguje po prijavi, ali ne može sam. Građani, a pogotovu oni koji drže životinje i oni koji su ljubitelji životinja, moraju prije svega da vode računa o tome i zbog sebe i zbog svojih ljubimaca, ali i zbog drugih ljudi", poručio je Radojičić.

Svoj pohod psi su uradili za desetak minuta. Slobodanka Bojanić, vlasnica, tvrdi da je do nesreće došlo kada je prala boks psima. Prema njenim riječima, psi su preskočili ogradu boksa, koja je visoka 1,5 metara, potom je ona odmah životinje sklonila s ulice na kojoj su se nalazili mještani.

Međutim, u tom trenutku je, kaže, otac jednog djeteta počeo da galami na vlasnicu, zbog čega su psi opet preskočili ogradu. Ona je potvrdila da psi nisu vakcinisani jer veterinar koji je dolazio da ih pelcuje, kako tvrdi, nije mogao to da uradi jer se previše bojao.

Napadnuta Zora Mišić rekla nam je ranije da su je psi napali iznenada dok je šetala nedaleko od kuće.

"Ja sam šetala nedaleko od kuće kada su oni strčali niz kukuruze i napali me. Počeli su me gristi, branila sam se koliko sam mogla, ali sam pala na pod. Tada sam zajaukala, što su čuli suprug i kćerka. Supruga Momira su toliko izujedali da je ostao na Hirurgiji, a jadna moja kćerka je sve to gledala i u tom trenutku mislila kako će ostati bez oca i majke", priča potresena Zora.