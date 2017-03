Obren Petrović dobio imunitet

SARAJEVO - Unakrsno ispitivanje gradonačelnika Doboja Obrena Petrovića kao svjedoka Tužilaštva BiH na suđenju Milanu Ninkoviću, Borislavu Paravcu, Andriji Bjeloševiću i Milanu Saviću odloženo je danas za utorak jer je utvrđeno da je Petrović dobio imunitet od krivičnog gonjenja.

Odgodu su tražile odbrane optuženih s obzirom na to da ni oni ni Sud BiH nisu bili obaviješteni o Petrovićevom imunitetu.

"Imunitet se daje za kriminalne aktivnosti, a ne za određeni proces. To može biti paradoks, ali nama to na neki način olakšava jer se svjedok ne može sada štititi da ima pravo da ne odgovara na neka pitanja. Ali to znači da na neki način implicira da je učestvovao u nečemu za šta je dobio imunitet. Sve je to nagađanje. Kada vidimo okvir imuniteta i događaje povodom kojih je dat, vidjećemo ozbiljnost toga i kako će odbrana u tom pravcu reagovati", kazao je danas Branko Ristić, advokat Milana Ninkovića.

Miodrag Stojanović, advokat Andrije Bjeloševića, rekao je da je besmislen odgovor tužioca da je trebalo da traže odluku o imunitetu jer kako da traže nešto za šta ne znaju da je dato.

Tužilac Džermin Pašić je kazao da odbrani nije nepoznato da je Petrović dobio imunitet, ali i da nijedno pitanje koje odbrana može postaviti ne može inkriminirati svjedoka.

Prema optužnici, Ninković i drugi optuženi su da su od početka maja 1992. do kraja 1993. učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu protiv civilnog bošnjačkog i hrvatskog stanovništva na području Doboja i Teslića. Na teret su im stavljeni napadi vojske, policije i paravojnih formacija, prilikom kojih su civili ubijani i zarobljavani te odvođeni u logore.

Prije nego što je odloženo unakrsno ispitivanje, danas je saslušanje svjedoka Obrena Petrovića okončalo Tužilaštvo BiH.

Petrović, koji je u to vrijeme bio načelnik Stanice javne bezbjednosti, između ostalih, potvrdio je spiskove za isplatu akontacija za april 1992. godine pripadnicima "crvenih beretki" iz Srbije koji su bili prisutni na području Doboja i plaćeni od strane Centra službi bezbjednosti, a da je isplate odobravao Andrija Bjelošević, koji je bio načelnik CSB. Govorio je i o tome da je stanovništvo hrvatske i bošnjačke nacionalnosti bez razloga i naloga hapšeno i odvođeno u zatvor, a policija i zatvorski stražari ništa nisu mogli da poduzmu.

"Od maja do juna 1992. godine tretman prema civilima je bio loš jer su i u SUP-u 'crvene beretke' premlaćivale ljude, dio odvodi u zatvor, dio ostaje tu. Nije u to vrijeme bilo evidencije ko odlazi u centralni zatvor", rekao je Petrović i istakao da je u junu Bjelošević zabranio ulazak u zgradu zatvora bez ovlaštenja, uključujući i "crvenim beretkama". Dodao je da je potom krizni štab formirao komisiju, napravljena je trijaža i jedan broj ljudi je pušten iz zatvora, a jedan dio ispitivan i podnijeta je krivična prijava.

Ispričao je da je poslije rata od pomoćnika komandira stanice policije Zorana Đerića čuo da su Jozo Matanović i izvjesni Drago zvani Pjevač, oba hrvatske nacionalnosti, krajem maja premlaćeni u krugu stanice policije i ubijeni. Kazao je da su u krugu bili pripadnici vojne policije i pripadnici "Luisove jedinice", koje je dovodila vojna policija. Dodao je da su "Luisovi" bili paravojna formacija koja je pravila probleme, maltretirala nesrpsko stanovništvo, a kasnije i srpsko kada više nije bilo Bošnjaka i Hrvata. Odgovorio je da je, kada je bilo nepodnošljivo premlaćivanje "crvenih beretki" tražio od Đerića da to zaustavi, ali su i njega bacili među Hrvate i Bošnjake i da je o tome informisan načelnik CSB.

Advokat Stojanović ocijenio je da je svjedočenje bilo u granicama očekivanog, a advokat Ristić da je svjedočenje Petrovića nesadržajno.

Na početku svjedočenja Petrović je rekao da od posljednjeg pretresa ima velike pritiske, posebno medija, prijetnji preko Facebooka pa i prijetnji likvidacijom kroz komentare na portalima, ali se opredijelio da govori istinu.