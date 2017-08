Okončana obdukcija tijela Mlađena Radakovića, koji je umro nakon napada pasa

BANJALUKA - Tokom obdukcije tijela Mlađena Radakovića (61), koji je preminuo nakon što su ga u subotu naveče izujedala dva psa, uzeti su uzorci njegovih organa za patohistološku analizu, poslije koje bi trebalo da bude poznat uzrok smrti tog Banjalučanina.

Mira Miletić, sekretar Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, kaže da je obdukcija završena, te da slijedi patohistološka analiza, a da će im obdukcioni nalaz biti dostavljen u narednih nekoliko dana.

Policajci su, inače, utvrdili da su dva psa rase azijat napali Radakovića, te njegovu suprugu Maricu Radaković (56) i sina Stefana Radakovića (21), kao i komšije Zoru Mišić (57) i Momira Mišića (59).

Ni juče nije bilo poznato da li će ti psi, koji su Mlađena Radakovića izgrizli po vratu i grudnom košu, biti odstrijeljeni. Poznato je, međutim, da bi se vlasnik razjarenih životinja mogao suočiti s oštrim kazanama.

Policija će, naime, vlasnika pasa najvjerovatnije teretiti za izazivanje opšte opasnosti, a to krivično djelo tretira i novi Krivični zakonik RS, kao i ranije važeći Krivični zakon RS.

Tako se propisuje da će onaj ko izazove opasnost za život ljudi ili za imovinu većeg obima biti kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Pritom, ako je to učinjeno na mjestu gdje je okupljen veći broj ljudi, zaprijećena je kazna od jedne do osam godina zatvora, a ako je riječ o nehatu, kazna je novčana ili zatvorska do tri godine.

"Članom 394. je propisano da će, ako je nastupila teška povreda jednog ili više lica ili imovinska šteta velikih razmjera, počinilac biti kažnjen kaznom zatvora od jedne do deset godina. Ako je usljed djela nastupila smrt jednog ili više lica, počinilac će biti kažnjen kaznom zatvora najmanje pet godina", rekla je za "Nezavisne" Sanja Džombić, portparol Ministarstva pravde RS.

Svoj pohod psi rase azijat su uradili za desetak minuta. Slobodanka Bojanić, vlasnica, tvrdi da je do nesreće došlo kada je prala boks psima.

Prema njenim riječima, psi su preskočili ogradu boksa, koja je visoka 1,5 metara, a potom je ona odmah životinje sklonila s ulice na kojoj su se nalazili mještani.

Međutim, u tom trenutku je, kaže, otac jednog djeteta počeo da galami na vlasnicu, zbog čega su psi opet preskočili ogradu. Ona je potvrdila da psi nisu vakcinisani jer veterinar koji je dolazio da ih pelcuje, kako tvrdi, nije mogao to da uradi jer se previše bojao.

Napadnuta Zora Mišić rekla nam je ranije da su je psi napali iznenada dok je šetala nedaleko od kuće.

"Ja sam šetala nedaleko od kuće kada su oni strčali niz kukuruze i napali me. Počeli su me gristi, branila sam se koliko sam mogla, ali sam pala na pod. Tada sam zajaukala, što su čuli suprug i kćerka. Supruga Momira su toliko izujedali da je ostao na Hirurgiji, a jadna moja kćerka je sve to gledala i u tom trenutku mislila kako će ostati bez oca i majke", priča potresena Zora.

Apel vlasnicima

Ministarstvo pravde RS uputilo je apel vlasnicima svih životinja da se odgovorno, savjesno i humano ponašaju prema svojim ljubimcima, te da im obezbijede adekvatno starateljstvo zbog bezbjednosti građana.

"U vezi s tragičnim gubitkom života koji je nastao usljed ujeda pasa, želimo podići svijest zajednice o tome da su posljedice ovakvih postupka pojedinaca prije svega krivični postupci, čiji ishod su kazne zatvora, ali i šteta koju u određenim situacijama trpe i građani i država", rekli su iz Ministarstva pravde RS.

Odgovorno vlasništvo, kako su naveli, uz ostalo, podrazumijeva i da su životinje sterilisane, čipovane i vakcinisane.