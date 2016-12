Osuđeni pedofil iz BiH uhvaćen u Beogradu

Beogradska policija uhapsila je Peru Gužvića (63), koji je pred Okružnim sudom u Banjaluci osuđen na deset godina i šest mjeseci zatvora zbog seksualnog zlostavljanja dvije djevojčice. On je uhapšen juče na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", odmah po izlasku iz aviona, prenosi Pogled.ba

Gužvić je stigao letom iz Moskve i identifikovan je kao bjegunac prilikom pregleda pasoša, s obzirom na to da je za njim raspisana Interpolova potjernica, piše Kurir. Navodno je imao dokumenta na svoje ime i nije pružao otpor, niti je bio iznenađen. Znao je da je protiv njega vođen postupak zbog zlostavljanja dvije djevojčice tokom kojeg se branio sa slobode sve dok nije pobjegao iz države.

On je osuđen pravosnažno zbog seksualnog zlostavljanja dvije djevojčice, koje su u to vrijeme imale 10, odnosno 11 godina. On je proglašen krivim jer je od oktobra 2010. do aprila 2011. više puta na "svirep i ponižavajući način" vršio spolno nasilje nad djevojčicama.

Zbog zlostavljanja starije djevojčice osuđen je pravosnažno na pet godina zatvora, a zbog mlađe na šest, pa mu je sud izrekao jedinstvenu kaznu od deset i po godina. Tokom postupka Sud je isključio javnost sa suđenja zbog zaštite privatnosti djevojčica i Gužvićevih žrtava. Presudu je nakon žalbenog postupka potvrdio i Vrhovni sud RS, nakon čega je Gužvić pobjegao iz zemlje.

- Djevojčice je zlostavljao dok ih je vozio na svom traktoru u jednom selu kod Srpca. Dodirivao ih je po intimnim dijelovima tijela. Desetogodišnjakinju je jednom prilikom skinuo i dodirivao i u svojoj automehaničarskoj radnji. Istoj djevojčici je u njenoj kući pokazivao svoj spolni organ i dodirivao je - navodi se u izrečenoj presudi. Pri tome je djevojčicama prijetio da nikome ništa ne smiju reći.

