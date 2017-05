Otac Dženena Memića tvrdi da će objaviti ime ubice njegovog sina

SARAJEVO - U Sarajevu će u utorak biti održana peta po redu protestna šetnja koju je organizovala porodica Dženana Memića, mladića koji je smrtno stradao 8. februara 2016. godine u Velikoj aleji na Ilidži.

Prema riječima Dženanovog oca, Muriza Memića, novi protesti organizirani su "zbog nerada Tužilaštva Kantona Sarajevo i skrivanja dokaza".

"Imamo dokaze i svjedoke koji su dali izjave u FUP, a Tužilaštvo ništa ne preduzima. Ja sada znam istinu i meni je advokat savjetovao da šutim. Znam da je Dženan ubijen. Imaju izjavu svjedoka. Tužilaštvo neka izađe u javnosti i kaže istinu. Imaju imena ko se nalazio u Aleji tu noć", izjavio je Muriz Memić.

On tvrdi da mu je glavni kantonalni tužilac Dalida Burzić lično rekla da je Dženan ubijen.

"Na sastanku kod nje, 15. marta 2016., Dalida Burzić mi je rekla da je to bilo naguravanje koje je eskaliralo: 'On njega nije htio ubiti'. Mi smo pitali ko je 'on', a tužiteljica je rekla da nam ne može reći zbog interesa istrage. Ja sad znam ko je. Neka Tužilaštvo sprovede istragu do kraja i kažu ko je to učinio, jer govore da se ja miješam u istragu", kaže Muriz Memić.

Otac Dženana Memića tvrdi da Tužilaštvo KS želi cijeli slučaj prikazati kao saobraćajnu nesreću jer im "ne odgovara ko je ubica". Ukoliko Tužilaštvo javno ne iznese ime ubice, Muriz Memić kaže da će on to učiniti.

"Onda ću ja iznijeti u javnost ime ubice. Za mene je istraga završena. Ovo nije greška pojedinca, nego je sistemska greška", rekao je Memić.

Podsjetimo, prema prvim informacijama, Memića je 8. februara prošle godine u Velikoj aleji na Ilidži udario automobil dok je šetao sa djevojkom, te je tom prilikom zadobio teške povrede opasne po život. Vozač je tada, prema policijskim navodima, pobjegao s mjesta nesreće.

Njih su povrijeđene pronašli pripadnici Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH koji su pozvali Hitnu pomoć i svoje kolege u PU Ilidža. Memić je od siline udarca zadobio povrede opasne po život dok je djevojka zadobila lakše povrede i nakon ukazane pomoći, upućena je na kućno liječenje. Memić je nakon udesa operisan i smješten je na Odjeljenje neurohirurgije u bolnici Koševo, ali nažalost preminuo je sedam dana kasnije.

(Faktor.ba)