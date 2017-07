Otac zlostavljao troje djece, oni u sigurnoj kući, on na slobodi

BANJALUKA - Troje dece iz Slatine kod Laktaša daleko od očiju javnosti godinama su preživljavali najteže oblike fizičkog i psihičkog zlostavljanja od oca koji se još uvijek nalazi na slobodi, saznaje „EuroBlic“.

Brutalno premlaćivanje i seksualno zlostavljanje bili su dio svakodnevnice sestara u od 15 i 11 godina, te dečaka od 14 godina, a koji su živjeli na samo nekoliko kilometara od Banjaluke.

„EuroBlicu“ je potvrđeno da brat i sestre zbog svega što su preživjeli imaju teške zdravstvene i psihičke probleme.

- Tukao me kad god je stigao i nije birao predmet kojim me udarao. To je tako trajalo godinama. Trpio sam velike bolove i molio boga da to sve prestane - ispričao je 14-ogodišnji dječak, koji zbog dugogodišnjeg zlostavljanja ima srčanih problema.

Izjave njegovih sestara još su šokantnije i otkrivaju da ih je otac i seksualno zlostavljao.

Kako bi zaštitili identitet malolejtne djece, "EuroBlic" nije objavio njihova imena, kao ni identitet osumnjičenog, jer im je otac.

„EuroBlic“ saznaje da se monstrumu koji se danas mirno šeta na slobodi nije mogla odupreti ni majka dece, koja takođe ima ozbiljne zdravstvene probleme.

Nesrećna djeca vjerovatno bi i danas preživljavala golgotu, ali su zahvaljujući brzoj reakciji socijalnih službi odvedena i smeštena u Sigurnu kuću.

Priča koja nikoga ne može ostaviti ravnodušnim otkriva da su djeca bila žrtve dugogodišnjeg zlostavljanja, a stručni radnici koji su prvi došli do kuće strave u kojoj su živjela deca, kako saznaje „EuroBlic“, bili su šokirani i zatečeni izgledom i stanjem u kojem su pronašli dječaka i njegove sestre.

- Prema raspoloživim informacijama, ovoj ženi, koja je kupila plac u blizini kuće strave, djeca su se naknadno povjerila da ih otac tuče i radi druge užasne stvari. Iako je bila u šoku, zahvaljujući ovoj ženi obavještene su nadležne institucije, koje su u rekordnom vremenu djecu izvukle na sigurno i smjestili ih u Sigurnu kuću, gdje se i danas nalaze - ispričao je izvor „EuroBlica“.

Međutim, ono što je nepoznanica je zašto otac još nije uhapšen i pritvoren.

- U ovakvim slučajevima istrage su jako osjetljive, jer na prvom mjestu morate imati validne i čvrste dokaze, odnosno izjave djece i drugih svejdoka, a zatim dokazati da su ta strašna i normalnom čovjeku nezamisliva krivična djela trajala duži vremenski period - objasnio je izvor „EuroBlica“ iz istrage.

Marija Markanović, portparol Policijske uprave Banjaluka, nakon upita „EuroBlica“ o ovom slučaju potvrdila je da je Policijska stanica Laktaši postupala po zaprimljenoj prijavi o zlostavljanju djece.

- Policijski službenici PS Laktaši su u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloletnicima u krivičnom postupku i Zakonom o krivičnom postupku preduzeli sve potrebne mjere i radnje, o čemu je dostavljen izveštaj Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka - izjavila je portparolka PU Banjaluka.

Izvor „EuroBlica“ blizak istrazi dodaje da su djeca u teškom stanju odmah prebačena u Sigurnu kuću, gdje se o njima brinu, ali svi se i dalje pitaju zašto je i otac monstrum i dalje na slobodi.

- Kada vidite da djeca imaju ozbiljne zdravstvene probleme, a na prvom mjestu probleme sa srcem, onda vam je jasno da se desilo nešto mnogo strašno i da je to što se desilo trajalo duži vremenski period - objasnio je izvor iz istrage.

Izvor „EuroBlica“ blizak istrazi otkriva da je policija protiv oca podnjela prijavu i zbog posedovanja ilegalnog oružja.

Izveštaj o nedozvoljenoj proizvodnji o prometu oružja je već dostavljen Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.