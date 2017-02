Pas otkrio zakopanu teglu kokaina u Brčkom

BRČKO - Policija je uhapsila Admiru Pehlić (33) nakon što je uz pomoć psa u šumi na području Sandića kod Brčkog pronašla zakopanu teglu punu kokaina.

Istragom je utvrđeno da je u skrivanju droge s njom učestvovao Tino Ferhatović (33) iz Brčkog pa je za njim raspisana potjernica.

- Nakon što je policija došla do informacija koje ukazuju na to da osumnjičeni A. P. i T. F. drogu kriju u šumi, poveden je i pas tragač. On je dolaskom u šumu nanjušio narkotik. Policija je odmah tu počela da kopa i ubrzo je pronađena tegla s drogom, koja nije bila duboko zakopana - rekli su u policiji, ne navodeći druge detalje.

Izvor blizak istrazi je kazao da je Pehlićeva zatečena nedaleko od mjesta gdje je otkrivena droga, a ponađena tegla bila je veličine od 700 do 900 grama. Nije tačno utvrđeno koliko je kokaina bilo u tegli.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičenima je tegla služila za skrivanje droge koju su preprodavali duže vrijeme. Droga je bila umotana u foliju, rasparčana i spremljena za uličnu prodaju.

- Osumnjičeni su u tegli čuvali veću količinu kokaina, koji su uzimali po potrebi. Kada bi imali narudžbu, odlazili bi u šumu i iz tegle vadili drogu. Sumnjamo da su taj "štek" s vremena na vrijeme dopunjavali. Tako da se još ne može tačno utvrditi koliko su droge prometovali - rekao je izvor blizak istrazi.

Iz Policije Brčko distrikta saopšteno je da su ova akcija i hapšenje sprovedeni nakon dužeg praćenja osumnjičenih.

- Policija je imala određena saznanja da se osumnjičeni bave preprodajom narkotika pa je uslijedilo višednevno praćenje i prikupljanje informacija. Nakon otkrivanja mjesta na kojem bi oni mogli da kriju drogu izvedena je akcija. Droga je pronađena u šumi u blizini mjesta Sandići, gdje je zatečena i osumnjičena A. P., koju je policija privela - rekli su u policiji Brčko distrikta.

Dodali su da je tom prilikom pretresena i vikendica u pomenutoj šumi, zbog sumnje da su se u njoj skrivali osumnjičeni.

Admira Pehlić je saslušana u policiji i protiv nje, ali i Ferhatovića, koji je u bjekstvu, biće podnesen izvještaj Tužilaštvu Brčko distrikta. Njih policija tereti za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojne droge.

