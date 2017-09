Pola godine traje istraga o stradanju porodice Đedovac

DOBOJ - Kako je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je stradala četvoročlana porodica Đedovac iz Stanova, kod Doboja, nije poznato ni nakon šest mjeseci od kada se dogodila ova tragedija jer još traju istraga i vještačenja koji bi trebalo da otkriju uzrok nesreće.

"U cilju rasvjetljavanja okolnosti koje su dovele do saobraćajne nezgode, Tužilaštvo je donijelo naredbu da se izvrši saobraćajno-tehničko vještačenje dinamike nastanka i uzroka nastanka saobraćajne nezgode, a koje je povjereno Kriminalističko-tehničkom centru MUP-a RS u Banjaluci. Nakon završenog vještačenja i dostavljanja pismenog nalaza i mišljenja o uzroku nastanka saobraćajne nezgode, Tužilaštvo će odlučiti o daljem toku postupka", navode u dobojskom Tužilaštvu.

Saobraćajna nesreća se dogodila 12. marta na pružnom prelazu u selu Grabovica, kada se automobil u kojem se nalazila četvoročlana porodica sudario sa teretnim vozom "Željeznica RS", koji je natovaren sa hiljadu tona željezne rude u dvadesetak vagona saobraćao na relaciji od Omarske do Zenice.

Za volanom pasata je bila Slavica Đedovac (46), dok je na mjestu suvozača sjedio suprug Zlatko (53), koji su kobne noći iz Stanova krenuli u Doboj po kćerke, koje su bile na rođendanskoj zabavi.

Supružnici su u sudaru auta i voza na licu mjesta smrtno stradali, dok su njihove kćerke Nikolina (18) i Kristina (17) zadobile teške povrede, od kojih je mlađa umrla u dobojskoj bolnici nekoliko sati nakon nesreće.

Starija kćerka, Nikolina, umrla je dan kasnije u Univerzitetskom kliničkom centru RS u Banjaluci.

Mašinovođa Radoslav Dragojlović, koji je kobne noći upravljao vozom i koji je uočivši auto na pružnom prelazu počeo da koči i da zvučnim signalom upozorava vozača na dolazak voza, još je na bolovanju.

Njegov kolega Velimir Malčić vratio se na posao, ali obojica su pretrpjela stresnu situaciju, kaže za "Nezavisne" Simo Cvetković, predsjednik Samostalnog sindikata mašinovođa, i trpe posljedice.

"Mašinovođa koji je vozio se još liječi. Na bolovanju je i on ne simulira svoje stanje, nego je čovjek zaista u teškom stanju. Njemu je sve to teško palo zato što su njih dvojica odmah pokušala da pruže pomoć. On je izvlačio iz auta curicu koja je bila povrijeđena. Daj bože da se on stabilizuje", kazao je Cvjetković.

Nakon saobraćajne nesreće objekti koji se nalaze uz prugu, a koji prema mišljenju mještana Stanova ometaju preglednost pružnog prelaza su srušeni, ali je prelaz i dalje obezbijeđen samo "Andrejinim krstom".

Iako su nakon tragedije koja je potresla ne samo BiH, nego cijeli region, mještani Stanova najavljivali da će organizovati proteste, njihov aktivizam je izostao.