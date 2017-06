Porodica traži informacije o nestanku Banjalučanina Pere Milića

BANJALUKA – Porodica Pere Milića, koji je nestao u vodama Vrbasa, moli sve Banjalučane, a posebno kupače, koji su 24.juna popodne bili na plaži prekoputa restorana "Sidro" i ostrva u Adi da im jave ukoliko imaju bile kakve informacije o njemu ili o njegovom nestanku.

Perina sestra, Mara Milić kaže da je do porodice došlo nekoliko različitih verzija ove nesreće.

"Bratu je tog kobnog dana bio rođendan i proslavljao ga je sa dvojicom drugara na plaži. Kako sam čula, roštiljali su i popili pokoje pivo, ali sam sigurna da on nije skočio u vodu, kako je to neko rekao policiji. To tvrdim jer je Pero bio neplivač i na moru je zazirao od dubine, a kamoli u Vrbasu.

Čuli smo razne teorije o njegovom nestanku. O nesreći smo obavješteni oko 22 časa iako njegovi drugovi kažu da se sve odigralo oko 17 časova", kazala je Milićeva.

Dodala je da svi koji imaju bilo kakve informacije o Perinom nestanku to mogu da jave na njen broj telefona 065/164-103 ili broj njegove djevojke Dane Tica 065/396-589.

(NN/glassrpske.rs)