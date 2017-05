Posljednji oproštaj od petoro Mostaraca stradalih u padu aviona

MOSTAR - Poput divlje oluje, gorke suze beznađa i očaja umiše nebrojena lica. Vaš odlazak slomio je hiljade srca.

Poručili su to iz mostarske Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića na oproštaju od učenika Lane (11) i Luke Lovrića (8), koji su zajedno sa pilotom Ivanom Karačićem, studentom Muhametom Sipovićem i đakom Armanom Hadžiomerovićem (8) poginuli u subotu u avionskoj nesreći.

Komemorativni skup je održan u prepunoj velikoj dvorani Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače u Mostaru, gdje je danas bio i dan žalosti, ali i dan sahrane četiri žrtve nesreće, dok bi peta trebalo da bude ukopana sutra.

Knjiga žalosti bila je otvorena na izlazu iz dvorane, u kojoj se kroz suze Ljubo Bešlić, gradonačelnik Mostara, prisjetio da su nakon pada aviona zavladali muk, teška atmosfera, osjećaj nemoći.

"Željeli smo vjerovati da je ovo samo ružan san. Nažalost, dogodila se nesreća koja je u trenutku uzela pet života i ostavila duboku bol porodicama, rodbini i prijateljima, kao i cijelom Mostaru i svim građanima BiH. Kako se oprostiti od mladih ljudi koji su bili na pragu života", upitao se Bešlić.

Jurica Kolobarić, predsjednik lokalnog Aerokluba, rekao je da je pilot Karačić bio ljudina koja je svakoga fascinirala smirenošću i pristupačnošću.

"Te majske subote, Bog je odlučio Ivana pozvati k sebi i na nama potpuno nerazumljiv način omogućio mu da sa sobom prema vratima raja povede vojsku najljepših anđela", naglasio je Kolobarić.

Na komemoraciji su đaci i osoblje škole Silvija Strahimira Kranjčevića, koju su pohađali brat i sestra Lovrić, uputili sučešće porodicama uz nadu da im Bog podari snagu da nauče živjeti s neizrecivom boli.

"Ovo je samo do viđenja do novog susreta okupanog Božijom milosti, a do tada uspomenu na vas čuvaćemo u svojim mislima i molitvama", poručio je učenik Josip Kolobara, na jednom od najžalosnijih skupova u istoriji grada na Neretvi.

Džemal Juklo, direktor Osnovne škole Zalik, koju je pohađao Arman, rekao je da je u pitanju učenik na kojeg su svi računali, glumac koji obećava, maneken, ali i fudbaler na kojeg je Velež računao.

"Znao je izmamiti osmijeh u svakom trenutku. Svi koji žive životom kakvim je Arman živio, ostaju urezani duboko u srcima svih nas", rekao je Juklo.

Cijela BiH još je obavijena tugom, pogotovo Mostar, gdje su na Starom mostu preksinoć bila ugašena svjetla, a na luku, simbolično, oslikano je pet zvjezdica.

Predstavnički dom Parlamenta FBiH započeo je danas zasjedanje odavanjem počasti stradalima u padu aviona, a telegrami saučešća i dalje pristižu.

Avion nuđen za 31.500 evra

Sportska letjelica, u čijem je padu u mostarskom naselju Rodoč poginulo petoro Mostaraca, bila je jedno vrijeme na prodaju, zaključuje se iz oglasa koji je, tobože, posljednji put ažuriran prije sedam mjeseci.

Kao kontakt osoba naznačen je Ivan Karačić, koji je pilotirao "čeličnom pticom" u momentu nesreće, a avion je nuđen za 31.500 evra.

Ta letjelica proizvedena je 1971. godine te je, kako stoji u oglasu, bila "u veoma dobrom stanju i uvijek u hangaru".

Takođe je navedeno kako avion nije mnogo letio zbog smrti prethodnog vlasnika i komplikovanog prenosa vlasništva. Od septembra 2008. godine do dana ažuriranja oglasa imao je svega 48 sati leta.