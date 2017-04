Prijetio sugrađanki pištoljem zbog kanala?

STOLAC - Mirsada Medar iz mjesta Krajšina kod Stoca dobila je prijetnje od sugrađanina, zbog kanala koji je prokopala kako bi spriječila da joj se u dvorište slijevaju otpadne vode.

Naime, sarajevski portal "Faktor.ba" piše da je Medarevoj prijetio M.M. direktor jedne firme iz Stoca, nakon što je napravila zaštitni kanal kako bi zaustavila slijevanje otpadnih voda sa javnog puta u njeno dvorište.

Otpadne vode, navodno, potiču iz njegove kuće.

"On je uz povike da je ovo 'njegova ulica i da niko ne smije ništa raditi jer će on bagerom sve srušiti', uz podršku svog oca uklonio postavljenu zaštitu te mahao oružjem pred našom djecom koja su se tu zadesila. Sve nas je to prestrašilo. Pozvali smo policiju u Stocu i njihova patrola je došla i uzela izjavu", rekao je za pomenuti portal jedan od povratnika.

Incident se navodno odigrao u petak prošle nedjelje.

Iz PS Stolac o pomenutom događaju ništa nije saopšteno.