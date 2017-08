Prva žrtva toplotnog talasa: U Sarajevu preminuo mladić tokom džogiranja

SARAJEVO - Zbog velikog toplotnog talasa koji je zahvatio BiH u proteklom periodu povećan je broj intervencija Hitne pomoći na javnim mjestima, a visoke temperature odnijele su i prvu žrtvu u Sarajevu.

Kako je za avaz.ba potvrdila direktorica sarajevske Hitne pomoći Sena Softić-Taljanović, građani jednostavno ne slušaju upozorenja doktora.

"Kreću se i izlažu fizičkom naporu u vremenu u kojem to ne bi trebali raditi. Nažalost, to je dovelo do smrtnog ishoda u Sarajevu", rekla je Softić-Taljanović.

Ona je potvrdila da je mladić u Sarajevu džogirao, te da mu je pozlilo i da ga nisu uspjeli reanimirati.

"Imali smo i slučaj mladoga čovjeka koji je po ovim ekstremnim temperaturama cijepao drva, ali uspjeli smo ga reanimirati", potvrdila Softić-Taljanović.