Rakića još u snovima proganja put iz pakla

TESLIĆ - Bogdanu Rakiću (19) iz Teslića, koji je, sudeći po optužnici dobojskog Okružnog javnog tužilaštva, prije pet mjeseci odvezen na Borje i brutalno premlaćen, taj put iz pakla ukaže se nerijetko, nakon što zaspi.

"Ničega se ne sjećam, ali me još u snu proganja putovanje kroz šumu. Često to sanjam, i san je blijed, kao kroz maglu", rekao je u petak ovaj mladić u sudnici teslićkog Osnovnog suda, gdje je počelo suđenje Arminu Jašareviću (24) i Branku Juriću (23), optuženima da su Rakića tukli i mučili.

Bogdan, čije su muke šokirale cijelu BiH, tihim glasom pokušao se prisjetiti golgota koje je preživio, ali mu je u pamćenje malo šta urezano.

"Pretučen sam, to znam. Nisam se sjećao ko me je tukao dok mi nije rečeno da su to oni. Branka znam samo 'zdravo za zdravo'. Armina poznajem 'onako', nisam mu ništa loše uradio", ispričao je Rakić, dok su dvojica optuženih u sudnici sjedila nekoliko metara od njega.

Njegove riječi, sudeći po izrazima njihovih lica, Jašarevića i Jurića nisu pretjerano potresle. Prethodno su njih dvojica, uz jake mjere bezbjednosti, sa lisicama na rukama, dovedena u sud.

Ušli su visoko podignute glave, s tim što je Jurić podigao i srednji prst fotoreporteru "Nezavisnih", a zatim i bahato dobacio: "Jesi li dobro uhvatio".

Kada su, Jašarević do svog advokata Gorana Neškovića, a Jurić do branioca Branka Ristića, sjeli u sudnici nedaleko od sudije Dragane Đuričić i tužioca Snježane Petrović, samouvjerenost je splasnula. Na pitanja Đuričićeve nisu bili previše pričljivi - odgovarali su uglavnom sa "da" ili "ne".

Imala je zato šta da kaže Roberta Glancer, žena čiji je život u novembru pretvoren u košmar, a zatim u borbu da joj se sin jedinac oporavi. Bogdanova majka kaže da je njen sin, nakon što je pretučen i odvezen u bolnicu, dobijao poruke na Messageru tableta. I to ne od bilo koga.

"Bogdanov nalog je bio ulogovan i pročitala sam poruke. Pisao je Jašarević. Napisala sam mu da je Bogdan u bolnici, da je pretučen. Jašarević je odgovorio: 'Kako to, on je dobar momak'. Sutradan je Jašarević ponovo napisao poruku u kojoj je stajalo: 'Što lažeš da si u bolnici kad si stalno online?' Odgovorila sam mu: 'Nemoj dušu griješiti'", rekla je Roberta.

Prisjećajući se najteže noći u svom životu, one kada joj se sin vratio nakon torture, ispričala je da je čula zvono između tri i 3.30, a kada je otvorila - nije ga ni prepoznala!

"Pao je na mene, bio je ošišan, a prethodno je imao kosu do pola leđa. Bradu su mu skratili, trepavice odrezali. Jakna mu je bila mokra i blatnjava, a on izgubljen, modar, krvavog lica", kaže Glancerova.

Sina je, kaže, položila u krevet, a noge su mu bile hladne poput ledenica. Tražio joj je vodu, dehidrirao je. Bogdan, kako kaže Roberta, sada ne pohađa nastavu i naknadno će polagati predmete. Gdje god ona ide, vodi ga sa sobom, jer ga ne smije ostaviti samog pošto slabo vidi.

Svjedočio je u petak i vještak Ljubomir Curkić, ljekar koji je na osnovu pregledanih nalaza utvrdio da Bogdan ima višestruke teške povrede, uključujući i nagnječenje mozga, te krvarenje očnih jabučica.

Sudija Dragana Đuričić dala je zeleno svjetlo da vještačenje obavi i oftalmolog, a sljedeće ročište zakazala je za utorak, kada bi, u svojstvu svjedoka, trebalo da se pojavi i čovjek koji najviše zna - vozač koji je optužene za zlostavljanje, te Rakića, odvezao na Borje.

U sudnici u petak nije bilo mnogo publike, izuzev nekoliko ljudi, uključujući i Konstantina Savića, pravnika i nesuđenog načelnika opštine Teslić.