Stanari banjalučke ulice otjerali kradljivca oluka

BANJALUKA - Mještanima stambene zgrade u banjalučkoj Ulici Tina Ujevića, na ulazima broj jedan, tri i pet, glavobolju već sedmicama zadaje lopov koji im krade bakarne oluke.

Kako ističu, dva puta mu je to pošlo za rukom, dok je preksinoć na vrijeme otjeran, te je pobjegao praznih šaka.

Napominju da je u pitanju neko ko je ili dovoljno hrabar ili dovoljno lud, jer se uopšte ne plaši da će biti uhvaćen.

"Protekla dva puta kad je odvaljivao oluke toliko je odjekivalo lupanje da su ga čuli brojni stanari. Uspio je otkinuti i odnijeti dijelove oluka, bez ikakvog straha, iako je riječ o ulici koja je poprilično osvijetljena, i njome često prolaze auta", priča nam jedna stanarka spomenute ulice u naselju Nova varoš.

Preksinoć je kradljivac, kako dodaje, ponovo došao do plijena, ali nije uspio u svojim ambicijama.

"Kad ga je čula jedna mještanka, oglasila se na svom interfonu kako bi je on čuo u prizemlju jer je oluk baš kod interfona. On je samo opsovao i pobjegao. Još jedan stanar je čuo njegovo lupanje, te je i on zagalamio sa terase. Ubrzo je pozvao i policiju", priča nam mještanka.

Već nekoliko minuta kasnije, nešto prije ponoći, kako dodaje, vidjela je policijska vozila ispred zgrade, ali nije sigurna da li su na tragu lopovu.

Istraga, po svemu sudeći, već daje rezultate. Iz policije su potvrdili da u vezi s ovim događajem imaju zaprimljene prijave, po kojima i postupaju.

"Policijski službenici u skladu sa zakonskim ovlašćenjima preduzimaju operativne i istražne mjere i radnje s ciljem identifikovanja lica, a postoje određene indicije koje upućuju na potencijalnog izvršioca, ali kako ne bismo ugrozili tok istrage ne možemo iznositi detalje", rekla je "Nezavisnim" Marija Markanović, portparol Policijske uprave Banjaluka.