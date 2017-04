Sudija iz Orašja osumnjičen za iskorištavanje djeteta za pornografiju

TUZLA - Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv Darka Župarića, suspendovanog predsjednika Općinskog suda u Orašju, zbog dva krivična djela, potvrdio je portparol ovog tužilaštva Admir Arnautović.

On je istakao da je Župarić optužen za iskorištavanje djeteta radi pornografije i zadovoljavanje pohote pred djetetom ili maloljetnikom.

Arnautović je istakao da je optužnicu, koju je podiglo Kantonalno tužilaštvo, potvrdio Općinski sud u Orašju, dakle isti onaj na čijem je čelu bio Župarić, prije suspenzije.

Portparol Tužilaštva TK rekao je za "Avaz" da se u ovom sudu uskoro očekuje početak glavnog pretresa protiv Župarića. On nije mogao dati podrobnije informacije iz optužnice, iako je ona potvrđena.

Prema Krivičnom zakonu FBiH, za krivično djelo iskorištavanja djeteta ili maloljetnika radi pornografije predviđena je kazna zatvora od jedne do pet godina, dok je za krivično djelo zadovoljavanja pohote pred djetetom ili maloljetnikom od tri mjeseca do tri godine. To znači da bi Župarić u ovom procesu, bude li proglašen krivim, mogao dobiti maksimalnu kaznu od osam godina zatvora.

Četrdesetogodišnjeg Župarića policija u Orašju lišila je slobode krajem novembra prošle godine. Njega je Tužilaštvo Posavskog kantona prvobitno teretilo za krivično djelo spolnog odnosa s djetetom iz člana 207. Krivičnog zakona Federacije BiH.

Ali, iako je ovo tužilaštvo tada tražilo jednomjesečni pritvor za njega, Općinski sud Orašje pustio ga je na slobodu, pa se Župarić, čak, nekoliko dana nakon toga vratio na posao, odnosno na dužnost predsjednika Općinskog suda. Ubrzo je reagovao Visoki sudski i tužilački savjet, pa je nadležnost tužilaštva premještena iz Orašja u Tuzlu.

Nakon što je predmet premješten iz Orašja, Tuzlansko tužilaštvo odredilo je Župariću pritvor te ga kasnije dodatno produžilo. U međuvremenu je VSTS donio odluka da on privremeno, do okončanja istrage, bude udaljen s dužnosti predsjednika i sudije Općinskog suda u Orašju.

