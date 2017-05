Suđenje za ubistvo Mujčinovića: Optužena se rasplakala u sudnici

BANJALUKA - Dok je slušala obdukcioni nalaz tijela svog ubijenog momka, fotografa Aleksandra Mujčinovića Akija (44), Banjalučanka Kristina Jovković (32), a koje je optužena da ga je ubila, plakala je u sudnici banjalučkog Okružnog suda.

U vrijeme kada je Željko Karan, specijalista sudske medicine, objašnjavao da su na tijelu bile tri ubodne rane u predjelu grudnog koša, a osam u predjelu trbuha, Jovkovićeva je vidno potresena brisala suze.

"Neposredan uzrok smrti je masovno unutrašnje iskrvarenje. Trebalo je vremena da on iskrvari. Za to vrijeme je trpio intenzivne bolove. Ko se ikada posjekao, zna kako je to, ali 11 uboda...", rekao je Karan.

Na pitanje tužioca o kakvoj je smrti riječ, Karan je odgovorio da se radi o "nasilnoj i ubilačkoj smrti", te da bi bilo nevjerovatno da je neko na ovakav način mogao izvršiti samoubistvo, čak i da je u pitanju "japanski sepuku".

Naglasio je i da je smrt nastupila, najvjerovatnije, 72 sata prije obdukcije. Karan je ustvrdio da na tijelu Mujčinovića nije uočio odbrambene rane.

"Potpuno odsustvo odbrambenih rana, a 11 uboda, otvara pitanja zašto se on nije branio? Da li je bio pod uticajem alkohola, narkotika ili je spavao, ja to ne znam", naveo je specijalista sudske medicine.

Potom je uslijedilo iznošenje tjelesnog i ginekološkog nalaza Jovkovićeve, a kako bi se utvrdilo da li je ona, eventualno, imala povrede koje ukazuju da je bila žrtva krivičnog djela. Iz tog dijela suđenja javnost je bila isključena.