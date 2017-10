Šumokradice posjekle više od milion maraka

BANJALUKA - Pričinjena šteta od bespravno posječene šume u RS u prvom polugodištu 2017. godine iznosila je 1.124.092 KM, potvrđeno je u JPŠ "Šume Republike Srpske".

"U prvom polugodištu 2017. bespravno je posječeno 1.138 kubnih metara, dok je bespravno posječeno i ukradeno 6.178 kubnih metara šume. Pedeset kubnih metara iznosi krađa gotovih drvnih sortimenata, što ukupno iznosi 7.265 kubnih metara", istakli su u "Šumama RS".

Prema njihovim riječima, podnesena je 971 prijava za šumsku štetu, od čega je, kako kažu, 339 krivičnih, a 632 prekršajne prijave, a od ukupne evidentirane štete 57 odsto je pokriveno prijavama.

"Najveća šteta je evidentirana u Šumskom gazdinstvu 'Jahorina' Pale, gdje je pričinjeno čak 29 odsto od ukupne štete na nivou preduzeća 'Šume RS', dok je 12 odsto od ukupne štete pričinjeno u Šumskom gazdinstvu 'Romanija' Sokolac", naglasili su u JPŠ "Šume RS".

Veliki problem predstavlja činjenica da je i dalje mali procenat riješenih prijava protiv šumokradica i naplaćene štete, te da je riješeno svega, kako kažu, 35 krivičnih, te 153 prekršajne prijave.

"Zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova RS, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, te šumarskom inspekcijom preduzimamo mjere zaštite od bespravnih aktivnosti", kazali su u "Šumama RS".

Dodali su da je u narednom periodu neophodno pojačati sve aspekte kako bi ova šteta bila svedena na najmanju moguću mjeru.

U Republičkoj upravi za inspekcijske poslove RS su kazali da je Republička šumarska inspekcija u ovoj godini u okviru akcionog plana za suzbijanje bespravnih sječa, krađa i nelegalnog prometa drvnih sortimenata oduzela 1.212 metara kubnih šumskih drvnih sortimenata, čija se vrijednost procjenjuje na 95.442 KM.

"Šumski drvni sortimenti su oduzeti na postrojenjima za primarnu preradu drveta i u prometu jer je kontrolama utvrđeno da isti nisu žigosani ili nisu obrojčeni, ili nedostaju prateći otpremni iskazi, što ukazuje na to da je riječ o bespravnoj sječi", naglasili su u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove u RS.

Prema njihovim riječima, nadležnim centrima javne bezbjednosti i tužilaštvima upućen je veliki broj informacija o sumnji da bi se u određenim situacijama moglo raditi o krivičnim djelima bespravne sječe, te da je za njih potrebno sprovesti dodatne istrage.

"Usljed utvrđenih nepravilnosti Republička šumarska inspekcija je izdala 411 prekršajnih naloga u vrijednosti od 499.900 KM, podnijela pet prekršajnih i jednu krivičnu prijavu", kazali su u ovoj upravi.

Dodali su da će prema Krivičnom zakonu, ako se ukrade više od tri metra kubna šumskih drvnih sortimenata, počinilac biti kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do dvije godine.

"Zakon o šumama je predvidio da fizička lica za bespravnu sječu plate kaznu od 300 do 900 KM, a ako isti prekršaj počini pravno lice kazna iznosi od 3.000 do 9.000 KM, a odgovorno lice u pravnom licu moraće platiti kaznu od 500 do 1.500 KM", upozorili su u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove RS.

Podnesene prijave