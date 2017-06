Supruga odbornika SNSD-a osumnjičena za ucjenu

DOBOJ - Dobojska policija podnijela je izvještaj ovdašnjem tužilaštvu protiv Irene Tripunović-Gajić iz Doboja zbog sumnje da je počinila tri krivična djela ucjene.

Uz navođenje inicijala, iz Policijske uprave Doboj u petak je saopšteno da postoji osnov sumnje da je prijavljena od 3. aprila do 23. maja u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi poslala više SMS poruka trojici oštećenih, u kojima je uputila prijetnje da će na društvenim mrežama objaviti sadržaje koji bi njima i njihovim porodicama narušili čast i ugled, tražeći pri tom određene novčane iznose.

Tripunović-Gajićeva je supruga Danijela Gajića, SNSD-ovog odbornika u Skupštini grada Doboj, koji je poručio da se neće oglašavati povodom saopštenja iz policije.

Supruga SNSD-ovog odbornika saslušana je u policiji 1. juna zbog sumnje da je od trojice njegovih stranačkih kolega pokušala da iznudi novac, u protivnom će u medijima i na društvenim mrežama biti objavljene kompromitujuće informacije o njima.

Saslušanju je, kako nezvanično saznajemo, prethodio pretres stana u kojem žive supružnici, a u kojem je, navodno, između ostalog pronađen telefon s karticom, s kojeg su poslate poruke na telefone Vojislava Rađe i Srećka Rekanovića, SNSD-ovih odbornika u Skupštini grada Doboj, i Dragana Kurtinovića, potpredsjednika dobojskog odbora stranke.

Prema nezvaničnim informacijama, Vojislav Rađa je dobio dvije poruke, dok su Rekanović i Kurtinović navodno vodili prepisku sa suprugom stranačkog kolege, koja je sporne poruke slala s telefona koji nije njen, nego pripada nekom od članova njene porodice.

Danijel Gajić nije saslušavan u policiji jer kao suprug ima status povlaštenog svjedoka. Tripunović-Gajićeva je navodno poslala poruke trojici članova SNSD-a u kojima je od njih tražila od 2.000 do 5.000 KM, ne navodeći gdje i kada bi novac bio isporučen, a ukoliko to ne učine na društvene mreže će dospjeti informacije koje se tiču ne samo privatnog života, nego i stranačkog djelovanja. Tokom policijskog saslušanja ona se, prema nezvaničnim informacijama, branila da je bila primorana da šalje poruke kolegama muža, jer da to nije učinila njen otac bi ostao bez posla u jednom od javnih preduzeća.