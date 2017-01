Traže strožu kaznu za davljenje žene

BANJALUKA - Za Aleksandra Majkića (39) iz Gradiške, nepravosnažno osuđenog na 30 godina za svirepo ubistvo supruge Mirjane Majkić (39), koju je po presudi u martu prošle godine zadavio golim rukama, Tužilaštvo je zatražilo strožu, a advokat blažu kaznu.

Svetlana Brković, republički tužilac, zatražila je od Vrhovnog suda RS oštriju sankciju, a za onu koju je izrekao banjalučki Okružni sud kazala je da je preniska.

Podsjetila je da je prvostepeni sud kao olakšavajuće okolnosti uzeo Majkićevo priznanje krivice i kajanje, te je naglasila da je on krivicu negirao na prvom ročištu nakon potvrđivanja optužnice.

Ona smatra da priznanje ne može biti olakšavajuća okolnost u slučajevima kada nije doprinijelo utvrđivanju činjenica bitnih za postupak.

"Iako se na prvi mah 30 godina zatvora čini puno, kada se sagledaju sve činjenice i posljedice djela kazna nije adekvatna. Smatramo da bi sud trebalo da izrekne kaznu između 30 i 40 godina", rekla je Brkovićeva.

Ipak, tako ne misli Aleksandra Metlić, advokat Majkića, koja je zatražila da kazna od 30 godina bude smanjena jer je, po njenom mišljenju, prestroga. Smatra da je adekvatna kazna između 10 i 20 godina.

"On je odmah sve priznao pred policijom. Njega je to sve jako pogodilo i on i danas ne zna zašto je to uradio", rekla je Metlićeva.

Podsjetimo, Olga Pantić, predsjednik Sudskog vijeća, obrazlažući presudu Majkiću navela je da je ovo teško ubistvo počinjeno na krajnje podmukao način, 29. marta, oko 5.30 u dnevnoj sobi iznajmljenog stana u Vidovdanskoj ulici u Gradišci.

"Pokojnica je mirno spavala na krevetu sa sinom. Okrivljeni je ušao u sobu i žrtvi sjeo na stomak, te joj šakama stegao vrat dok kod nje nije nastupila smrt", navela je Pantićeva.

Ona je dodala da je sinčić tada počeo da viče: "Tata, nemoj", ali je Majkić i pored toga presudio svojoj supruzi.

"On se zatim sa djetetom u stanu zadržao oko sat i po, puši cigarete i pio rakiju. Sinčić mu je tada govorio: 'Tata, šta si to uradio, nas troje više nikad nećemo ići zajedno na more'", stoji u presudi.

Takođe se dodaje da su kod dječaka na pidžami uočeni tragovi krvi, što dokazuje da je sinčić prilazio i dodirivao ubijenu majku.

Ovo je, inače, najveća presuda Okružnog suda Banjaluka od promjene Zakona o krivičnom postupku, odnosno od 2003. godine.

Sud je kao otežavajuće okolnosti ocijenio svirepost kojom je zločin počinjen, uključujući i to što je Majkić bio svjestan da, ako na ovaj način izvede svoj plan, Mirjani u pomoć neće uspjeti da pritekne niko, uključujući i njene roditelje i brata koji žive u stanu ispod.