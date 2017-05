Tvrdi da je hirurg uzeo mito

BANJALUKA - Suljo Kusuran, svjedok tužilaštva, rekao je u banjalučkom Okružnom sudu da mu je Marinko Lovre, hirurg Opšte bolnice u Prijedoru, tražio i uzeo mito za lažni nalaz.

Kusuran tvrdi da je taj nalaz pisan na ime njegovog sina, koji je hapšen, i to kako bi mogao da tuži policiju da ga je tukla.

Svjedok kaže da su ga iz prijedorske bolnice zvali i rekli da treba da plati 200 maraka troškova, a poslije su dobili otpusno pismo u kojem stoji da mu sin uopšte nema povreda.

"Poslije me zvala medicinska sestra da kontaktiram Lovru. To sam uradio i on mi je rekao da može napraviti nalaz, ali će me to koštati 400-500 KM", kazao je Kusuran na početku suđenja Lovri.

Tvrdi da je to prijavio policiji pa je u saradnji s njima dogovorio sastanak s Lovrom, kojem je dao novac, te da je dobio nalaz.

"Kad sam od njega izašao, nalaz je uzela inspektorka koja me pratila, a drugi policajac je legitimisao hirurga", naveo je Kusuran.

Svjedočio je i Kusuranov sin Dino, koji je takođe ustvrdio da je Lovri dat novac za nalaz.