U Sarajevu osvanule poruke povodom izručenja Sanjina Sefića

SARAJEVO - Na nekoliko lokacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine jutros su osvanuli plakati s porukama povodom današnjeg izručenja Sanjina Sefića.

Građani su digli svoj glas te su poručili kako Sefića, koji je 10. oktobra ove godine u ulici Zmaja od Bosne u Sarajevu automobilom usmrtio studentice Selmu Agić i Editu Malkoč, nisu zaboravili.

Samo neke od poruka koje se mogu vidjeti na ulicama Sarajeva su: "Sefiću, nismo te zaboravili. Pravda je nedostižna, ali očekujemo najvišu kaznu. Nadležni, budite odgovorni", "Sad je vrijeme za korak tužilaštva i suda. Pravda nije nadoknadiva, ali tražimo najvišu kaznu", prenosi faktor.ba.

Građani takođe pozivaju sud na odgovornost i navode da zakonska kazna mora biti zadovoljena.

"Pravosuđe nek od danas radi za one koji nisu živi. Dugo ste štitili one koji su za to krivi. Za Editu i Selmu", poručuju građani.

Iz Kantonalnog suda u Sarajevu je potvrđeno da će Sanjin Sefić danas biti izručen BiH.

Njega će na granici preuzeti Sudska policija koja će ga sprovesti do Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Sarajevo.

(NN/faktor.ba)