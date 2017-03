Ugašena dva šumska požara na području Novog Grada

NOVI GRAD - Vatrogasci iz Novog Grada ugasili su požare na području mjesta Radomirovac, kao i na području Malog Dubovika, opština Krupa na Uni, rekao je Srni starješina Teritorijalne vatrogasne jedinice Novi Grad Nikola Rađenović.

"Iz Staničnog odjeljenja policije Krupa na Uni juče u 14.00 časova dobili smo dojavu o požaru u rejonu Mali Dubovik, gdje su upućena četiri operativca i jedno vozilo. Oni su bili angažovani na gašenju šumskog požara na površini od oko 10 dunuma", naveo je Rađenović.

Prema njegovim riječima, nešto poslije 15.00 časova stigla je dojava o šumskom požaru na području naselja Radomirovac, gdje su upućeni preostali operativci i vatrogasno vozilo.

Rađenović je rekao da upućeni vatrogasci nisu sami mogli da lokalizuju požar u Radomirovcu, koji je bio na većoj površini, a linija požarišta je bila duga oko dva kilometra na nepristupačnom terenu.

On je dodao da im je upućena im pomoć, te da je vatra ugašena prije nego što je ugrozila dva domaćinstva.

"Požar je došao do dvorišta kuća, ali smo uspjeli ugasiti vatru prije nego što je ugrozila kuće. Akcija je trajala do 21.00 čas", naveo je on.

Rađenović je rekao da su pripadnici jedinice od jutra bili angažovani kao podrška spasiocima koji u tokovima rijeka Sane i Une tragaju za maloljetnom djevojkom iz Prijedora koja je 5. marta pala sa splava.

On je podsjetio da ova jedinica djeluje po pozivu i na području opštine Krupa na Uni, gdje nije organizovana vatrogasna jedinica.

Članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krupa na Uni prestali su aktivno da djeluju u aprilu 2015. godine.

Željko Bundalo, koji je prije nekoliko dana imenovan za komandira Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krupa na Uni, danas je rekao Srni da predstoji opremanje jedinice.

"Baza će biti raniji članovi koji su obučeni i dobili opremu. I dalje ostaje princip dobrovoljnosti, odnosno vatrogasci će biti plaćeni po intervencijama", rekao je Bundalo.

On očekuje da će opremanje Društva pomoći Teritorijalna vatrogasna jedinica Prijedor i Vatrogasni savez Republike Srpske.