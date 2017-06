Uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva bivšeg policajca u Trebinju

TREBINJE - Pripadnici Policijske uprave (PU) Trebinje uhapsili su muškarca čiji su inicijali D.K, osumnjičenog da je iz vatrenog oružja pucao na Darka Gurovića.

Sumnja se da je uhapšeni pucao na Gurovića u noći između 9. i 10. juna, od kada se nalazio u bjekstvu.

Policija je izvela akciju sinoć u 22.30 časova, a osumnjičeni je pronađen u jednom stanu u Trebinju.

Načelnik PU Trebinje Žarko Laketa rekao je juče novinarima da policija ima saznanja da su se osumnjičeni i Gurović prethodno potukli u jednom ugostiteljskom objektu u gradu, te da su bili u sukobu i dok su se nalazili u zatvoru.

Laketa je istakao da je za D.K. raspisana potjernica jer je od ranije poznat policijskim strukturama u BiH.

On je dodao da je ovo lice do 2012. godine počinilo čak 11 krivičnih djela, a u zatvoru se nalazio od 2013. do 2015. godine.

Na Gurovića je pucano ispred zgrade u kojoj živi u Hercegnovskoj ulici, ali nije povrijeđen.

