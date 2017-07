Uhapšena tri radnika banjalučke "Toplane", nazakonito isključivali korisnike

BANJALUKA - U akciji "Topling" u Banjaluci su uhapšena lica čiji su inicijali D.M. (65), A.L. (34) i S.M. (65) zbog sumnje da su nazakonito isključivala korisnike sa toplovodne mreže, a za izvršene usluge protivpravno prisvajali novac.

Kako "Nezavisne" saznaju, uhapšeni su Dragan Malčić (1952), penzioner, Aleksandar Lolić (1983), radnik na održavanju tolovodnih instalcija i mreže, te Savka Marić (1952), arministrativna službenica.

Ova tri lica su uhapšena zbog sumnje da su u dužem periodu zloupotrebom položaja falsifikovali zapisnike od ovlašćenog preduzeća za isključenje potrošača sa toplovodne mreže.

Iz "Toplane" su i pored više konkretno postavljenih pitanja, a prije toga i pokušaja da se sa nadležnim u ovom preduzeću obavi razgovor uživo, što su odbili, kratko odgovorili putem mejla.

"Ovlašcena službena lica su prema naredbi suda izvršila pregled prostorija dva radnika Toplane. Postoji sumnja da su ti radnici izvršili zakonom nedozvoljene radnje", rekao je Mićo Milovanović, vršila dužnosti direktora "Toplane".

Akciju su izveli pripadnici banjalučke kriminalističke policije pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva, a pretresom više lokacija na području grada izuzeta je dokumentacija koja će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Sve dalje radnje prema osumnjičenima biće preduzimane prema nalogu postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Jedan banjalučanin, koji je tražio da mu se sakrije identitet, je za "Nezavisne", ispričao zbog čega policija najvjerovatnije ima posla u banjalučkoj Toplani.

Njegova priča počinje onog dana kada je podnio zahtjev za isključenje sa gradskog grijanja.

"Poslije određenog vremena mi je rečeno da je direktor zabranio sva isključenja, ali mi je jedna od radnica sa strane onako tiho i indirektno rekla da se i to može riješiti. Pitao sam - Kako? Na šta sam dobio odgovor da postoje ljudi koji će doći i isključiti ako želi. Na kraju sam to i uradio. Tek poslije sam čuo da to rade radnici Toplane i privatne kompanije sa njima u dogovoru, kako bi se što više para uzelo narodu", kazao je izvor "Nezavisnih".