Usmrtio komšiju zbog šume?

PALE - Petko Gavrilović iz mjestu Bjelogorci, kod Pala, ubijen je u subotu u večernjim časovima, a kako saznajemo, zbog sumnje da je pucao u njega i da ga je usmrtio uhapšen je njegov komšija i prezimenjak Milorad Ga-vrilović.

"Osumnjičeni M.G. je pucao iz oružja na G.P. i teško ga ranio. Ranjeni muškarac pre-minuo je na putu prema bolnici u Istočnom Sarajevu. Više detalja kao ni motiv ovog ubistva za sada ne možemo da kažemo", rekli su u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Kako nezvanično saznajemo, ubistvu je prethodila svađa komšija zbog sječe šume.

Mirza Đozo, dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo, kazao je da je osumnjičenom M.G. predložen jednomjesečni pritvor.

"Teretimo ga za ubistvo, tako da za sada zbog istrage ne možemo da govorimo detalje samog slučaja", kazao je Đozo.

Nije baš ni jasno u kakvim su odnosima prije tragedije bili ubijeni i osumnjičeni, ali jedna od komšinica ispričala je da su se sukobljavali i ranije.

"Petko se često ponašao kao da mu niko ništa ne može. On je, kako sam ja čula, navo-dno, isjekao neku Miloradovu šumu. Kada ga je ovaj pitao zašto je to uradio, došlo je do svađe i pucanja", rekla je jedna od mještanki mjesta Bjelogorci.

Ubistvo je, navodno, počinjeno iz puške, ali to niko nije htio ni da potvrdi, ali ni da demantuje.

I Petko i Milorad bili su oženjeni i imaju po troje djece.