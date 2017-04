Vatrogasac na žednima zgrnuo stotine hiljada KM

BANJALUKA - Banjalučka policija prijavila je u petak Živka Vukovića, bivšeg starješinu Vatrogasne jedinice Banjaluka, zbog sumnje da je stanovnicima tog grada i okolnih mjesta koji su imali problema s vodosnabdijevanjem prodavao cisterne vode, čime je oštetio budžet grada Banjaluka za 364.000 maraka.

U Centru javne bezbjednosti Banjaluka naveli su inicijale te rekli da policija Ž.V. tereti za zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja i falsifikovanje ili uništavanje poslovnih i trgovačkih knjiga ili isprava.

Čitav Vukovićev "biznis" je trajao punih 12 godina.

"On je u periodu od 2003. do 2015. iskoristio svoj položaj i ovlašćenja i bez odobrenja nadležnog Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice vršio prodaju vode građanima u naseljima koja su imala problema s vodosnabdijevanjem, ali i pravnim licima", rekla je Marija Markanović, portparol CJB Banjaluka.

Osim Vukovića, policija je Tužilaštvu prijavila, kako "Nezavisne" nezvanično saznaju, i penzionisanog bivšeg šefa Odsjeka za poslove civilne zaštite Željka Katića (63), zbog sumnje da je propustio dužnost nadzora i kontrole nad radom starješine pomenute vatrogasne jedinice.

"Šefa pomenutog odsjeka Ž.K. teretimo za nesavjestan rad u službi", rekli su policiji.

Podsjećanja radi, Živko Vuković nedavno je saslušan zbog sumnje da je brojnim malverzacijama oštetio budžet u tom trenutku kako se mislilo za više od 100.000 maraka.

Sumnja na Vukoviću je tada bila da je prevare radio preko uplatnica na kojima je prikazivao veće račune u odnosu na realnu cijenu. Ostatak novca zadržavao je za sebe. Dosad je, prema određenim izvorima, u ovom predmetu saslušan veliki broj svjedoka.

Prema nezvaničnim informacijama, građani su za cisternu vode plaćali od 50 do 250 maraka, zavisno od zapremine cisterne. Da su izvršili uplatu kupci su čak za to dobijali i ovjerene uplatnice. Međutim, osoba koja je radila na šalteru dobijeni novac nije odmah predavala, nego ga je držala kod sebe, a kada bi se nakupila određena suma on bi bio predavan Vukoviću.

Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, kazao je da se radi o starom postupku koji je u procesu.

"Jedno od ta dva lica više ne radi u Gradskoj upravi, u penziji je i imamo novog šefa Odsjeka za poslove civilne zaštite i Profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice. Na čelu Vatrogasne jedinice se takođe nalazi drugo lice, a Vuković je na dugotrajnom bolovanju i već dugo ne dolazi na posao", kazao je Radojičić.

On je dodao da očekuje od nadležnih da urade svoj posao i utvrde da li je neko nešto uradio te da se u skladu s tim i postupa.

"U sudskom postupku će biti utvrđeno da li je oštećen budžet i u kom obimu", rekao je Radojičić.