Velika policijska akcija u Tuzli, uhapšeno 12 osoba

TUZLA - Dvanaest osoba, među kojima i tri žene, uhapšeno je u akciji službenika Sektora kriminalističke policije MUP TK-a.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a TK, službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga juče su u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom TK i postupajući po naredbama Općinskog suda u Tuzli, izvršili pretrese na 13 lokacija na području grada Tuzla, kojom prilikom su slobode lišeni G.U. (34), M.A. (31), H.F. (31), M.A. (29), I.S. (28), G.O. (29), K.K. (26), T.S. (21), H.D. (31), A.M. (30), M.P. (55) i T.A. (50), svi iz Tuzle.

Prilikom pretresa na navedenim lokacijama pronađena je određena količina biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu "cannabis", što će biti predmet vještačenja, te oružje, minsko-eksplozivne naprave, mobilni telefoni, kao i drugi predmeti koji ukazuju na izvršenje krivičnog djela.

Nakon kriminalističke obrade, navedene osobe će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predate u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu TK.