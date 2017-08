Zaustavljen zbog brze vožnje pa ga izdalo srce

PRIJEDOR - Sedamdesetšestogodišnji državljanin Hrvatske T.K. umro je danas usljed zatajenja rada srca, i to nakon što su ga, dok je vozio golf, zbog prekoračenja brzine zaustavili policajci u prijedorskom mjestu Donja Dragotinja.

Drama, koja je okončana tragično, odvijala se oko 11.20, kada je automobil, u kojem je bila i supruga nesrećnog vozača, "upecao" radar, a zatim su mu, da stane, signalizirali pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Policijske uprave Prijedor.

Prema zasad dostupnim informacijama, čim su uočili da je T.K. pozlilo, saobraćajci su mu priskočili u pomoć.

"On se, čim je zaustavljen, požalio na bol u grudnom košu. Policajci su učinili sve da ga spasu, ali im to nije pošlo za rukom. Štaviše, on je i ranije imao srčanih problema, o čemu svjedoči i podatak da mu je, prema dostupnim informacijama, ugrađen bajpas", otkriva izvor "Nezavisnih" upućen u detalje ove tragedije. Iz policije su potvrdili da se taj vozač, nakon što je zaustavljen, požalio da mu nije dobro.

"Tokom kontrole vozila i vozača, vozač se žalio na pogoršano zdravstveno stanje, te su mu policajci pružili prvu pomoć, a obaviješteni su i radnici Službe hitne pomoći Prijedor, koji su izašli na lice mjesta", rekli su iz Policijske uprave Prijedor.

Vozaču je, kako dalje stoji u saopštenju, potom pružena hitna medicinska pomoć.

"Međutim, kod njega je usljed pogoršanog zdravstvenog stanja nastupila smrt, nakon čega je od strane doktora konstatovano da se radi o prirodnoj smrti, koja je nastupila usljed zatajenja rada srca", naglasili su iz prijedorske policije.

Sudeći po scenama sa mjesta događaja, situacija je bila prilično uznemirujuća. Jedno do drugog, stajalo je vozilo hitne pomoći i nekoliko medicinara, te pogrebno vozilo. Tijelo nesrećnog muškarca bilo je pokriveno bijelom tkaninom, na proširenju pored puta.