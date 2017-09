Završio iza rešetaka zbog auto-kriminala: Pajser pao poslije pola godine bjekstva

SARAJEVO - Enis Mandal zvani Pajser, rođen u Skoplju, a nastanjen u Sarajevu, koji je u februaru izbjegao hapšenje, nakon pola godine bjekstva pronađen je i uhapšen zbog auto-kriminala.

"Mandal je uhapšen nedavno, a Sud BiH mu je 21. septembra odredio jednomjesečni pritvor zbog organizovanog kriminala, krađe vozila, krijumčarenja i iznude", kaže izvor blizak istrazi.

Mandal je bio dio organizovane kriminalne grupe koja se bavila krađom vozila i koja je pala krajem februara ove godine. Tada kada je Mandal izbjegao hapšenje pali su Sreto Pajić iz Istočnog Sarajeva, Zoran Mirjanić iz Sokoca i Miloš Todorović.

Mandal je odranije poznat po krađama vozila, zbog čega je i osuđivan.

On je još prije tri godine sklopio sporazum sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Zajedno s njim pripadnost organizovanoj kriminalnoj grupi priznali su tada i Miroslav Pajić (29) zvani Pajke iz Istočnog Sarajeva, inače sin Slobodana Pajića, direktora Mesne industrije "Pajić-prom" u Istočnom Sarajevu, koji je pristao na kaznu od godinu i po do dvije zatvora, Semir Šehović (30) zvani Tuce iz Sarajeva, koji je pristao na kaznu od 12 mjeseci, Dejan Jokić (26) iz Zvornika, za kojeg je predložena uslovna kazna od 18 mjeseci s rokom provjere od četiri godine, te Esudin Hadžić (32) zvani Maki i Alen Hasković (31) zvani Hapa, obojica iz Sarajeva, koji su pristali na kazne u rasponu od 18 mjeseci do dvije godine zatvora.

Iako je u periodu njihovog najjačeg djelovanja ukradeno stotine auta, policija je uspjela identifikovati i vratiti vlasnicima 74 skupocjena vozila, čija je vrijednost procijenjena na više od 1,5 miliona maraka.

Grupa je imala pomagače širom BiH, ali i Srbije i Hrvatske, automobile su krali u Sarajevu i Mostaru, a potom su ih prebacivali u iznajmljene garaže.

Pomagali su im i zaposlenici jedne auto-kuće koji su im nabavljali brojeve šasija i motora istih vozila koja su prodata u zemljama Evropske unije. Nakon toga grupa je izrađivala falsifikovane dokumente za uvoz, saobraćajne dozvole, tablice, naljepnice i druge dokumente, a na šasijama automobila utiskivali su brojeve šasija i motora koje su dobijali. Uz pomoć potkupljenih carinika auta su fiktivno uvozili na način kako se uvoze polovni automobili, a da pri tome automobili nisu ni dolazili na granični prelaz.