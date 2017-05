Završne riječi na suđenju specijalcima: Odbrana tvrdi da optužnica nije dokazana

BANJALUKA - Živana Bajić, republički javni tužilac, rekla je u petak u banjalučkom Okružnom sudu, na iznošenju završnih riječi u predmetu u kojem se sudi optuženima za pljačku 617.000 KM na autoputu Banjaluka - Gradiška, da su uspjeli dokazati sve optužbe.

Na suđenju nekadašnjim specijalcima Vladanu Maliću (33), Goranu Parašu (28) i Aleksandru Popoviću (30), te Olegu Bandi (31), suvlasniku auto-kuće "Kvatro", rekla je da su dokazali da je Malić bio organizator zločinačkog udruženja kojem su ostali pristupili, a na šta ukazuju i dokazi i svjedoci.

Ona je naglasila da bi bilo teško dokazati i sve otkriti bez svjedočenja ranije osuđenih specijalaca Gorana Janjuza (26) i Željka Inđića (28), te Danijela Kuzmića (31), radnika firme "Sector Security".

Podsjetila je da je svjedok Inđić sve ispričao, odnosno da je Malić osmislio plan pljačke do detalja i iznio ga u Janjuzovoj garaži. Navela je i da je svjedok ispričao da je čuo priču Paraša i Malića za pljačku, te da mu je poslije Paraš ponudio da učestvuje i "da će biti para, milion-dva".

"Iz nalaza DNK vještačenja i izjave Dušana Kečkarevića sa beogradskog Biološkog fakulteta proizlazi da su u audiju A6 nađeni tragovi Malića, Paraša, Inđića, Janjuza i Popovića", navela je Bajićeva.

Podsjetila je da je trag Bande nađen na ručici mjenjača i vratima vozača, a što se slaže s iskazom Janjuza.

"Iz nalaza balističkog vještačenja utvrđeno je da čaure s lica mjesta odgovaraju ispaljenim iz pušaka koje su nađene poslije pljačke, a koje su koristili optuženi", navela je tužiteljka.

Sve to, kako je dodala, potvrđuje i iskaz Janjuza, koji je ispričao da su kod njega ostavili audi A6 i prenoćili Paraš, Malić, Banda i Popović, te da mu je Malić obećao da će ga počastiti, a da mu je poslije Paraš dao 5.000 evra.

"Kuzmić je ispričao da mu je Popović tražio da javi kad ode transport novca i kako je organizovan, te da će mu za to dati 100.000 KM. On je pristao, a Popović mu je dao telefon i rekao da javi kad krene porukom: 'Ljubavi, krenula sam'. To je učinio i dobio 30.000 evra", rekla je Bajićeva.

Ona smatra da su svi optuženi postupali sa direktnim umišljajem i vjeruje da će biti osuđeni. Zatražila je da pri odlučivanju o kazni budu uzete sve okolnosti, a da se za Malića, Paraša i Popovića kao otežavajuće cijeni da su bili pripadnici Specijalne jedinice policije, koji su "narušili ugled MUP-a RS i zloupotrijebili povjerenje koje im je ukazano".

Smatra i da su optuženi iskazali upornost i podsjeća da je pljačka počinjena usred bijela dana, kada su pucali s pancirno zapaljivom municijom, prijetili zoljom i ozbiljno ugrozili živote.

"Za Popovića, Paraša i Malića nema olakšavajućih okolnosti", navela je Bajićeva.

Predložila je da se od optuženih oduzmu 543.204 marke, a da se u to uračuna ranije oduzet novac od Paraša od 700 evra.

Sa svim tim se odbrana ne slaže. Advokat Jadranka Ivanović smatra da je optužnica suprotna Zakonu o krivičnom postupku.

"Nema dokaza da su počinili krivično djelo, niti dokaza koji ukazuju na opis djela u optužnici. Zločinačka organizacija podrazumijeva da se udruže radi više djela, a ne za jedno djelo, pa se to odnosi na saizvršilaštvo, a ne zločinačko udruženje", naglasila je Ivanovićeva.

Ona je ocijenila i da Tužilaštvo nije izvelo dokaze da je Malić organizovao zločinačko udruženje i da je rukovodio njime, niti dokaze kako je to uradio.

Pritom je predložila da Sud odbije optužnicu jer nije stvarno nadležan.

"Ovde se radi o međunarodnom elementu u kriminalu, pa je za ovo nadležan Sud BiH. Novac je prevožen izvan BiH, i cilj je bilo deponovanje u Hrvatsku ili izvan nje. Zato ovo ima međunarodni karakter", kaže ona.

Ivanovićeva još smatra da oduzeti novac uopšte ne pripada UniCredit banci Banjaluka, što, kako kaže, nije dokazano ničim.

"Nije tačno brojanjem dokazano ni koja količina novca je oteta, niti je izuzeta sva dokumentacija. Ne zna se tačno ni koji koferi su izuzeti, iz kojih je uzet novac, a koji su doneseni u MUP", navela je Ivanovićeva.